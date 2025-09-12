為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    停擺近3年！ 竹市國際展演中心回原點 綠營議員批如晶品城翻版

    新竹市國際展演中心停擺近3年又回原點擬由市府編預算自蓋，綠營議員批高虹安市府惡搞城市發展，如晶品城翻版。圖為國際展演中心2年多前的樣貌。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/09/12 12:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市停擺近3年的國際展演中心工程，在高虹安市府上任後，除與原先廠商解約停工後，中央補助款也被收回，市府原規畫採地上權設定方向委由顧問公司規畫，但因規模是達100億的商城開發案，難吸引大型投資集團參與，文化局又回原點，擬由市府編經費自蓋國際展演中心，對此，市議員楊玲宜與曾資程痛批，高虹安市府惡搞城市發展，國際展演中心停擺近3年又回原點，宛如晶品城從長照再變回商場的翻版，國民黨許明財時代花近15億蓋世博台灣館蚊子館，如今高虹安市府擬再花10幾億自蓋展演中心，除浪費公帑，也讓先前的規畫費打水漂。

    文化局原委託顧問公司規畫國際展演中心朝地上權設定方向進行民間促參開發，且地上權設定的租約年限最高為70年，預估是100億的商城兼劇場開發案，且以展演中心土地的容積率9萬多平方公尺規畫蓋最高14層的商城及商辦中心，但會保留公益空間如蓋建黑盒子及葡萄園等可容納近千人的展演空間。不過，此規畫案已開發投資規模龐大，難吸引民間投資，近期文化局又回原點，擬由市府編預算自蓋國際展演中心。

    市議會民進黨團批高虹安市府惡搞城市發展，國際展演中心3年來原地踏步，與晶品城草率要做長照又回歸商場的模式相同，且據悉，市府擬將已開挖的地下停車場填平後重新啟動相關規畫作業，等同先前所有的規畫費及市民納稅錢都打水漂，市府執行力不足又浪費公帑，已造成城市發展停滯。且國民黨許明財市府時代已花近15億蓋了一個僅用不到3年的世博台灣館後，變成全台最大捕蚊燈，前市府林智堅將其轉型規畫為兒童探索館，因高虹安上任又停擺，如今又要用市款自蓋國際展演中心，批高虹安市府是拿新版財劃法新增的近214億統籌分配款亂花。

    新竹市國際展演中心停擺近3年又回原點擬由市府編預算自蓋，綠營議員批高虹安市府惡搞城市發展，如晶品城翻版。圖為國際展演中心場地現況。（記者洪美秀攝）

    熱門推播