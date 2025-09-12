為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    百靈果節目邀「不禮貌鄉民團」遭灌爆！ 好友呱吉痛心：不想再往來

    呱吉昨日才在直播時遭網友激怒，怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友話題。（圖擷自YouTube）

    呱吉昨日才在直播時遭網友激怒，怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友話題。（圖擷自YouTube）

    2025/09/12 14:45

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕Podcast《百靈果》昨日在社群媒體宣布，將邀請知名「小草」粉專「不禮貌鄉民團」線上直播。消息一出引起不少粉絲不滿，和《百靈果》主持人凱莉交好的網紅呱吉，也痛心地在下方留言「OK, fine」甚至表示「以後不會再想往來」。

    百靈果昨日下午宣布，將邀請「不禮貌鄉民團」線上直播，並開放觀眾Call in。「不禮貌鄉民團」在今年罷免投票前有多次「翻車」以及未查證輕率發言紀錄，包含曾影射民進黨部遭丟雞蛋是「自導自演」，結果丟雞蛋男子曾任民眾黨林口黨部副主任李道翔等事件。

    由於百靈果有不少台派支持者，消息一出，留言區立刻被網友灌爆，質疑聲浪不斷。呱吉也直接在下方留言「OK, fine」表達不滿，對於網友詢問，他也直接回應「他不在乎」，且「以後不想再往來」。呱吉也強調：「百靈果絕對有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由。」

    呱吉昨日才在直播時遭網友激怒，怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友話題，因百靈果事件又引熱議。不過，呱吉昨日在直播時全程並沒有提到百靈果以及凱莉。

    呱吉回覆網友。（擷取自Threads）

    呱吉回覆網友。（擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播