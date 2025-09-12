百靈果節目邀「不禮貌鄉民團」遭灌爆！ 好友呱吉痛心：不想再往來

呱吉昨日才在直播時遭網友激怒，怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友話題。（圖擷自YouTube）

2025/09/12 14:45

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Podcast《百靈果》昨日在社群媒體宣布，將邀請知名「小草」粉專「不禮貌鄉民團」線上直播。消息一出引起不少粉絲不滿，和《百靈果》主持人凱莉交好的網紅呱吉，也痛心地在下方留言「OK, fine」甚至表示「以後不會再想往來」。

百靈果昨日下午宣布，將邀請「不禮貌鄉民團」線上直播，並開放觀眾Call in。「不禮貌鄉民團」在今年罷免投票前有多次「翻車」以及未查證輕率發言紀錄，包含曾影射民進黨部遭丟雞蛋是「自導自演」，結果丟雞蛋男子曾任民眾黨林口黨部副主任李道翔等事件。

請繼續往下閱讀...

由於百靈果有不少台派支持者，消息一出，留言區立刻被網友灌爆，質疑聲浪不斷。呱吉也直接在下方留言「OK, fine」表達不滿，對於網友詢問，他也直接回應「他不在乎」，且「以後不想再往來」。呱吉也強調：「百靈果絕對有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由。」

呱吉昨日才在直播時遭網友激怒，怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友話題，因百靈果事件又引熱議。不過，呱吉昨日在直播時全程並沒有提到百靈果以及凱莉。

呱吉回覆網友。（擷取自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法