    首頁　>　政治

    成首位遭中國制裁日議員！石平與我駐日代表李逸洋會面

    駐日代表李逸洋（右）、參議員石平（左）。（取自台北駐日經濟文化代表處網站）

    2025/09/12 11:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部日前宣布決定對日本參議員石平實施制裁，他因此成為首名遭到中國制裁的日本國會議員。不過石平本人不以為意，不但稱這是一種「光榮」，10日還與我駐日代表李逸洋會面。

    現年63歲的石平，出生於中國四川成都，早年深受文化大革命迫害，1982年開始投身中華人民共和國民主運動，1989年因為天安門事件發表「精神的訣別」，後出逃中國，於2007年歸化日本。今年7月20日日本參議院選舉，石平代表日本維新會當選取得一席。

    中國外交部8日宣布制裁石平，包括禁止他與家人入境中國，並凍結他在中國境內的資產。對此，石平9日發表聲明強硬回擊，表示中方制裁對他來說毫無意義，更不會因此退縮。他還稱這證明他正在做對的事，他感到「非常光榮」。

    此外，石平還在10日與我駐日代表李逸洋會面，就進一步強化台日關係交換意見。石平也在X上發布兩人合照，並表示雙方進行深入交流，他向李請教了很多，也期許未來持續深化交流互動。

    熱門推播