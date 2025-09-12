為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法爭議卓榮泰提「解鈴人還需繫鈴人」侯友宜這麼回

    新北市長侯友宜（中）表示，針對財劃法爭議，中央與地方應雙向溝通、面對問題來解決問題。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/12 12:20

    〔記者翁聿煌／新北報導〕針對行政院長卓榮泰11日提及新版「財政收支劃分法」修法出包，再度強調「當初提覆議時都已提過了」，希望13日與地方首長會議中能夠討論出解方、解決錯誤，新北市長侯友宜12日表示，不管是補助款、統籌分配稅款，中央與地方如何更雙向地溝通、面對問題來解決問題，這才是人民之福。

    侯友宜12日參加新北市里環保認證頒獎典禮，有媒體問侯友宜怎麼看卓榮泰說「屠刀在這個覆議書裡面，解鈴還須繫鈴人」？另外總統賴清德說財劃法會鑄成大錯，是因為藍營首長想要地方包圍中央？

    侯友宜表示，財劃法最重要的是資源分配，這個資源是來自於人民的納稅錢，如何做好事權跟分配，中央跟地方一定要共同攜手來面對，財劃法幾十年來在分配上，大家都有不一樣的聲音，尤其擔任地方縣市首長者，相信現在的總統以及曾經當過院長的都了解地方的需求。

    他表示，所以不管是補助款、統籌分配稅款，如何更雙向地溝通、面對問題來解決問題，這才是人民之福，他樂見中央釋出善意、地方要積極地回應，大家一起面對國家的發展、地方的需求，如何做好一個透明、公開的一個水平分配，讓大家有一個方式可循，這才是一起共同面對，所以禮拜六希望透過這樣一個水平、公平的分配方式，大家共同積極地討論，一起解決問題。

