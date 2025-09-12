已送件25日赴上海雙城論壇！蔣萬安：尊嚴、善意、互惠原則進行交流

蔣萬安今天受訪時表示，市府確實已經送件，台北市政府一貫的態度就是秉持尊嚴、善意、互惠的原則，來進行台北、上海兩座城市之間的交流。（記者孫唯容攝）

2025/09/12 11:29

〔記者孫唯容／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇輪到上海市舉辦，台北市政府於11日下班前向陸委會送出申請，將於25日到27日由市長蔣萬安率團赴上海，主論壇將於26日登場。蔣萬安今天受訪時表示，市府確實已經送件，台北市政府一貫的態度就是秉持尊嚴、善意、互惠的原則，來進行台北、上海兩座城市之間的交流。

蔣萬安今上午前往信義區公所，頒發績優宗教團體、孝行模範聯合表揚獎項，面對媒體堵訪詢問雙城論壇相關議題，蔣萬安表示，市府確實已經送件，接下來就是依法需要中央審查，有近一步的消息會再說明。媒體追問是否期待？蔣萬安則表示，台北市政府一貫的態度就是秉持尊嚴、善意、互惠的原則，來進行台北、上海兩座城市之間的交流。

請繼續往下閱讀...

雙城論壇在前北市長郝龍斌任內首度舉辦，上海、台北兩地輪流舉辦，疫情期間則改為線上會議模式，過往都在8月舉行，但今年待大罷免落幕，才延後至9月，至今連續舉行了16年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法