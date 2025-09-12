為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「財劃法」爛攤子誰收拾？民進黨：藍白先道歉再協商

    民進黨立委陳培瑜（由右至左）、發言人吳錚及韓瑩，今（12）日在中央黨部舉行「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委陳培瑜（由右至左）、發言人吳錚及韓瑩，今（12）日在中央黨部舉行「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/12 11:20

    〔記者陳政宇／台北報導〕新版「財劃法」分配爭議延燒，行政院長卓榮泰13日將召集全國縣市長共商解方，外界關注政院是否提出修法、幫在野收拾爛攤子。民進黨今（12日）強調，「財劃法」困境完全是藍白造成，行政院當然可依法行政，而在野黨應該先承認錯誤、公開道歉，方與政院協商如何善後。

    民進黨發言人吳崢、韓瑩與立委陳培瑜，今天召開「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會。媒體詢及，政府目前對「財劃法」亂修的處理方式，似乎是符合國民黨期待幫忙修法，被質疑太過軟弱。

    對此，陳培瑜表示，她個人對行政院是否主動提出修法持保留態度，但國民黨在「財劃法」通過後不肯認錯，15位藍白縣市首長在走進卓榮泰辦公室前，應先召開記者會向全國人民公開道歉。

    陳培瑜直言，執政黨沒有一定要幫忙處理「財劃法」的困境，這個困境完全是藍白立委一手造成，行政院在依法行政的角度上，當然可按照這個粗糙的爛法來執行；但在藍白佔多數的立法院，接下來的預算會期，風災重建或韌性特別條例預算都可被當成人質綁架，威脅行政院在「財劃法」上做出讓步。

    吳崢也回應，解決問題必須先承認問題，若當事人沒有病識感就不能強迫就醫，例如國民黨立委王鴻薇稱行政院可用一般性補助款來調整，國民黨就必須先向社會大眾承認錯誤、有嚴重問題，才請行政院來善後；否則立法院多數通過的法律，行政院依法行政、也不好擅自修改。

    吳崢說，總統賴清德的立場相當堅定，昨已說明這次「財劃法」修法是藍白鑄成大錯，原因是在野抱持「地方包圍中央」的政治動機，把攸關國家財政健全與人民福祉分配的「財劃法」當成政治鬥爭的工具，將「立法武器化」才導致困境。

    此外，韓瑩拿出白板說明計算公式，指出條文分母寫錯，但國民黨至今都不認錯，行政院當初覆議時也有提醒，在野為何不聽勸告？國民黨修錯只說是小瑕疵、還想賴給行政院，呼籲各縣市長與卓榮泰協商時，國民黨應該「先道歉、先認錯」。

