藍白亂修財劃法還甩鍋中央 盧秀燕證實接到卓揆開會通知：會據理力爭

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白聯手強推通過新版財《財政收支劃分法》公式出包，造成補助分配款爭議，行政院長卓榮泰13日邀請地方首長共商解方，台中市長盧秀燕今天（12日）表示，她已接到通知，22縣市長應邀至政院開會，週末下午會親自出席，這關係著台中市民福利和建設，她會代表城市據理力爭。

藍白立委去年底強行通過財畫爭議修法，卻因條文規定的計算公式設計出包，造成多個縣市拿到的統籌分配款項反而比原本的少，盧秀燕10日率藍白縣市首長共15人齊聚台北要求中央政府解決，儘管行政院已解釋今年2月就已點出修法瑕疵，行政院長長卓榮泰也說如果當初藍白接受行政院覆議，這些問題當時就能解決，盧秀燕仍喊要中央「放下屠刀」。

對此，盧秀燕今天在歐洲在台商務協會拜會前受訪表示，很高興卓院長聽到10多名縣市長大家共同心聲，22縣市首長已經接到通知到行政院開會。

盧秀燕說，她已接到通知，22縣市長週末應邀至政院開會，共兩場次，台中是排在下午兩點，她會親自出席，並請財主相關首長一同參加，強調，這關係著市民福利和台中建設，她會代表城市出席，據理力爭。

至於台中市大里垃圾掩埋場遭質疑已堆置垃圾多達34萬噸，遭綠營立委、議員炮轟不斷，盧秀燕神隱多日未回應，媒體今天詢問大里垃圾如何處理，盧談完財劃法開會即離開，聽到問題也未回應。

