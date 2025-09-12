為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朝野協商共識 立法院19日開議 30日施政總質詢

    立法院長韓國瑜12日召集朝野黨團協商，針對審計長人事同意權案及立院開議日等事宜進行討論，民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨立委羅智強（右）出席。（記者羅沛德攝）

    2025/09/12 11:45

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，就立法院開議日期進行討論。朝野共識於19日開議，當天即進行審計長審查事宜（公聽會及審查會），30日進行審計長人事同意權投票，下午進行行政院長施政報告並備質詢；10月1日進行召集委員選舉，10月3日進行民生國安韌性特別預算案報告並備質詢。

    國民黨團書記長羅智強建議，待韓國瑜29日赴日回國後，10月3日再開始施政報告並備質詢，但民進黨團總召柯建銘表示，9月底以前一定要施政報告，沒有拖到10月的；民進黨團幹事長吳思瑤也表示，這是法定的時間，還是依法規進行。

    國民黨團總召傅崐萁建議，23日請行政院長卓榮泰來施政報告，10月3日再來施政總質詢，但柯建銘反對，認為兩者應同一天舉行。傅崐萁解釋，質詢可以另訂之，請柯建銘看「立法院職權行使法」第16條（立法院依前項規定向行政院院長及行政院各部會首長提出口頭質詢之會議次數，由程序委員會定之）。

