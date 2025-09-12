為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    高雄連續盜採砂石與填埋廢棄物 陳其邁撂話跨局處掃蕩

    高雄發生數起盜採砂石與填埋廢棄物，陳今天要求跨局處大規模掃蕩。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/12 11:29

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近日接連發生數起盜採砂石與填埋廢棄物事件，市長陳其邁今（12日）於臨時市政會議裁示，各局處須強力嚴格執法，所有案件依法嚴查嚴辦，查緝過程須簡化流程、大規模掃蕩，進行跨局處的聯合稽查。

    陳其邁強調，若發現個案，一律採取最重的罰則，也必須立刻通知檢方，進行掃蕩、除惡務盡，要瓦解這些盜採集團的共犯結構。「市政府的態度是面對問題，我們絕對不會迴避，也必須扛起責任，把問題解決，將歹徒繩之以法!」

    「面對新型態的犯罪形式，也必須在整個執法的力道同步的加強」，陳其邁說，有一些個案，在整個偵查過程裡面，發現有一些是地主在買地之後，在很短時間就迅速轉出給行為人，而進行一系列盜採、回填的犯罪行為。

    陳其邁認為，現行的土石採取法只有行政罰，這樣的力道是沒有辦法嚇阻犯罪，必須修法改以刑事罰。不管是廢清法或土石採取法、區域計畫法，針對盜採砂石、回填廢土的狀況，也希望中央能加強刑事罪責，從重處罰。

    陳其邁說，面對整個共犯結構，相關局處務必進行大規模的掃蕩，瓦解這種新型態的共犯結構。

    針對盜採砂石、回填廢土，高雄市各局處動起來全面查緝。（市府提供）

