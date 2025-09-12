為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲律師主張與證人「有限」接觸 法界斥：交保非提供社交需求

    柯文哲昨日結束庭訊步出法庭，面對媒體提問不發一語。（記者田裕華攝）

    柯文哲昨日結束庭訊步出法庭，面對媒體提問不發一語。（記者田裕華攝）

    2025/09/12 11:01

    〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押一年，日前以7千萬元交保獲釋。不過，台北地檢署提起抗告，理由為柯仍與偵查中證人陳智菡、陳宥丞有所接觸。律師鄭深元主張，若完全禁止與證人往來，將讓柯陷入孤立，請求法院允許他在生活與工作範圍內，能與證人有限接觸；法界對此皆感到匪夷所思，強調交保的核心即在防杜串證，並非保障被告便利或社交需求。

    法界認為，交保的目的在於取代羈押，讓被告在自由與監管之間取得平衡，但同時必須防止串證、滅證。禁止接觸證人正是最關鍵的限制條件。若再開放所謂「生活與工作範圍」的例外，等於在規範中設下模糊灰色地帶，既難以監督，也削弱裁定效力。

    其次，律師以「孤立」為由，主張被告應能與部分證人維持互動，從程序角度並不站得住腳。司法並非要保障被告的便利或社交需求，而是要確保證人能在不受干擾的環境下作證。尤其柯文哲身為高度敏感的政治人物，與證人間的任何互動，即便沒有實質影響，也可能被外界質疑「施壓」或「串供」。對於社會觀感與司法信任而言，這種疑慮本身就是實質傷害。

    再者，若確實存在不可避免的生活或工作交集，被告律師完全可以透過正式程序申請例外許可，交由法院逐案審查，而非以「模糊解釋」企圖全面放寬。正因如此，北院合議庭也強調，在檢方已提出抗告、尚待高院裁定前，法院不宜自行補充或變更原裁定。

    法界指出，本案不僅是單純的交保條件問題，更涉及政治人物涉案時，若對柯文哲放寬接觸規範，將難以避免外界質疑司法「因人設事」；相反地，嚴格禁止接觸證人，雖顯得嚴苛，卻能避免後續審理再生枝節。

    因此，法界普遍認為，對司法而言，與其事後爭論是否構成干擾，不如事前就徹底避免任何疑慮、嚴格禁止被告與證人接觸。

