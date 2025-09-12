財劃法爭議 羅智強反指綠營擺爛

針對財政收支劃分法爭議，國民黨團書記長羅智強表示，整個財劃法的修正過程中，民進黨、行政院，所有人從頭到尾都在擺爛。（資料照）

2025/09/12 11:14

〔記者林欣漢／台北報導〕針對財政收支劃分法爭議，賴清德總統回應媒體聲稱「屠刀一直都不在民進黨手上」，立法院國民黨團書記長羅智強今日表示，賴總統若真的認為財劃法修法有瑕疵的部分，行政院可以提版本，但整個財劃法的修正過程中，民進黨、行政院，所有人從頭到尾都在擺爛，現在拿這個當藉口的原因很簡單，就是要向在野黨宣戰。

羅智強表示，行政院從頭到尾沒有版本，是要讓自己有「扭曲」的空間，確實在離島的部分，有一點狀況，「本體」上是沒有問題的，把離島的部分修正一下，基本上就沒有太大問題，但是他們不願意，就抓一個小地方。

羅智強認為，賴總統是不會服輸的，他的個性就是這個樣子，在野對他也不用客氣，該怎麼做就怎麼做，賴總統就是要靠與在野的再次對立，來穩住黨內的形勢，過去這一年多，他就是用大罷免來轉移焦點，財劃法只是一個序曲，賴總統不可能投降，最多受一點挫折，盤點一下馬上開始磨刀霍霍向在野，這是賴總統必然的手路。

