鄭麗文向陳冲請益 將邀請擔任「財經發展戰略總指導」

國民黨主席參選人鄭麗文今日上午前往「願景工程基金會」向前行政院長陳冲請益。（記者田裕華攝）

2025/09/12 10:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人鄭麗文今日上午前往「願景工程基金會」向前行政院長陳冲請益，她並當場宣示，治國就是國民黨的最大強項，未來自己擔任黨主席，要重拾國民黨的優勢，因此未來將邀請陳冲出任「財經發展戰略總指導」，為台灣的困境與危機提出解方，擘劃藍圖。

鄭麗文還說，她會組「影子內閣」，與立法院黨團協同作戰，針對每一個部會業務提出專業的政策主張，並指出民進黨執政的缺失問題，讓政黨回歸良性與政策競爭，台灣不能再內耗空轉下去，對於明年地方選舉她也要為台灣的區域發展提出戰略藍圖與政策白皮書。

陳冲則說，「麗文加油」，並推崇鄭麗文不愧是過去留學英國劍橋大學的人，鄭麗文是他在行政院時期的同事，過去擔任行政院發言人，可以快速的把複雜問題向社會說明，現在台灣需要一些改變，大家何其有幸也不幸，每5年、10年的變化要比過去100年的變化還多，不能再抱殘守缺，在變化太多的時代中必須動態思考，掌握問題核心。

鄭麗文則表示，陳冲是她過去的長官，自己在行政院工作期間學到非常多的東西，看到陳冲尊重憲政的高度與格局，這正是民進黨政府最缺乏的東西，也是賴清德總統執政陷入僵局、台灣內耗的原因，今天的台灣不但嚴重「五缺」，年輕人低薪、買不起房，農民唱「無米樂」，由於美國關稅襲擊，台灣產業人心惶惶，勞工面臨無薪假與失業危機，高科技產業鏈外移，這就是為何今天她要向陳冲請益的原因。

對於立法院國民黨團總召傅崐萁傳出有意參選黨主席，但資格不符規定，鄭麗文表示，國民黨是泱泱大黨，應該尊重制度，制度怎麼規定就按規定來走，黨內許多前輩同志有志參選都是好事，代表大家有向心力，至於傅崐萁或另一位也考慮參選的前國民黨副主席郝龍斌最後會做什麼決定，她都尊重。

對於白營有人喊出2028大選「柯盧配」，鄭麗文表示，在823後或許大家感覺在野力量一片大好，但她認為反而應該如履薄冰，她強調，「藍白合」是使命必達的任務，一定要雙贏共好、開誠布公，兩黨要有誠信，就像黨主席選舉要公平公開，不能私相授受，在藍白之間也要有公平機制，前民眾黨主席柯文哲本來就有很高的政治能量，也是「小草」心目中的最佳領導人，但大家千萬不要讓民進黨有見縫插針的機會，刻意製造矛盾，所以開誠布公就很重要。

有關行政院將召集地方市長開會討論財劃法問題，鄭麗文表示，對於立法院三讀通過的法律，希望中央政府要尊重，不要左手給地方錢，右手又要沒收，賴清德總統害怕給地方經費，就是擔心國民黨有政績，得到人民支持，民進黨不讓地方政府做事，內心想的只有選票與鬥爭，想方設法要打壓、給在野黨穿小鞋，這種心態如果再不匡正，就會完全喪失民心，呼籲賴清德總統要換個腦袋。

