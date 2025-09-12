為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    提一個太陽政見、藍白合實踐者 羅智強：下架賴總統要支持我

    國民黨主席參選人、立法院國民黨團書記長羅智強表示，目前所有參選人中，只有他提出「一個太陽」政見，「若認為我的論點能下架賴清德，沒有道理不選我」。（資料照）

    國民黨主席參選人、立法院國民黨團書記長羅智強表示，目前所有參選人中，只有他提出「一個太陽」政見，「若認為我的論點能下架賴清德,沒有道理不選我」。（資料照）

    2025/09/12 10:52

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉下週開始登記，已多人表達參選意願，參選人之一、立法院國民黨團書記長羅智強今日表示，目前所有參選人中，只有他提出「一個太陽」政見，「若認為我的論點能下架賴清德，沒有道理不選我」；另外，羅智強也說，他是藍白合的行動與實踐者，若2028要下架總統賴清德、藍白一定要合，「那當然要支持我」。

    近日傳出立法院國民黨團總召傅崐萁遊說地方派系支持國民黨主席朱立倫續任不成，自己起心動念想要親征黨主席。對此，羅智強說，多多益善，國民黨人才濟濟，越多人參選對國民黨是好事，黨主席的資格，講白了就是由朱立倫來認定，他的資格也是，剛開始很多傳言說他的資格不符，他決定交給黨中央認定，黨中央也對外說他有資格。

    羅智強指出，這次出來參選的每一個人都有長項，不過，目前所有參選人中，只有他提出「一個太陽」政見，「我是打過兩次總統大選勝選的人，後來三次總統大選敗選，我是非常吐血」，因此他的政見是經得起檢驗的，「若認為我的論點能下架賴清德，沒有道理不選我」，請大家把政見拿出來，講清楚主張是什麼，刀子收起來，不要再黨內互砍。刀子集中起來砍賴清德這個民主屠夫、大惡罷的發起者，集中全力監督、下架賴清德。

    對於藍白合作，羅智強表示，藍白合的重點是信任，過去這段時間前民眾黨主席柯文哲落難，自己沒有對他說過任何一句壞話，不攻擊落難的在野同志，不只是不落井下石，在對於司法偵查公開、選擇性辦案的情形，也聲援柯文哲多次。在立院與民眾黨主席黃國昌也是戰鬥夥伴，共同推動妨礙司法公正罪、吹哨者保護法等法案，「我是藍白合的行動與實踐者，有建立深厚的互信，這是我的優勢，大家若覺得2028要下架賴清德、藍白一定要合，這是我的長項，那當然要支持我」。

    羅智強直言，這次黨主席選舉大家要平心靜氣，就是個「任務型的黨主席」，要幫太陽開路。對於網友提問，可能Hold不住老人，無法撼動軍系？羅智強說，江啟臣主席任內做得很好，前總統馬英九當主席時55歲，黃國昌當主席也做得很好，前輩有其優點，中生代也有中生代的優點，他可以繼往開來，可以團結國民黨所有的黨友、同志，這也是他的優勢。

