藍財劃法出包甩鍋中央 吳思瑤：希望行政院當硬則硬

民進黨黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/09/12 10:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白亂修新版《財劃法》，爆出公式設計出包，藍白縣市長卻怪中央，面對在野胡搞瞎搞，又想甩鍋中央，政府的回應被支持者認為太軟弱，卓揆還將邀地方首長討論解決方案，讓台派們慨歎「沙包黨」。對此民進黨立委吳思瑤表示，藍白又來了，打人喊救人、作賊喊抓賊，可以確定藍白無心成佛，作惡造業不會收手，所以我說行政院當硬則硬，別再佛心上身、委曲求全了。

吳思瑤在臉書PO文表示，本屆立院最惡的一天，藍白就是民主屠夫，刀刀揮向國家的心臟，財劃法掏空國家財政、選罷法沒收人民權利、憲訴法癱瘓憲法法庭，藍白無情對自己的國家發動民主政變，民進黨51戰隊前一晚佔領議場，就是為了阻止這一場失控的民主政變，無奈寡不敵眾，藍白殺紅了眼，我們無力回天。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤分析，三惡法到底有多惡？選罷法提高罷免連署難度，惡法爛到國民黨自己都不想用！憲訴法讓憲法法庭形同關門，迫害司法的國眾兩黨卻成天在喊民進黨司法迫害！財劃法讓地方掏空中央，藍白搶錢還算錯數字！這幾天財劃法攻防part2，藍白又來了，打人喊救人、作賊喊抓賊。

吳思瑤續指，有沒有總預算之亂的既視感？預算出重手砍過頭，還要行政院自我了斷收拾殘局，當她看到藍白15縣市首長得了便宜還賣乖，還在政治操作，簡直比惡更惡，讓人作噁。

吳思瑤直言，可以確定藍白無心成佛，作惡造業不會收手，所以她說行政院當硬則硬，別再佛心上身、委曲求全了。

