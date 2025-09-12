財劃法出包甩中央！「蒼蠅滿屋」謝志偉用私宰場故事嗆藍白

我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉。（資料照）

2025/09/12 11:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕10日率藍白縣市首長共15人北上槓中央預算分配，還喊出要中央「放下屠刀」，針對財政收支劃分法爭議，賴清德總統回應媒體聲稱「屠刀一直都不在民進黨手上」，對此我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉以一段「私宰現場」故事譬喻，並質疑難道「『老K』不必向執法或政者、社會、全國民眾至少先說一聲『對不起！當初這樣子搞預算，我們錯了』。」

謝志偉今於臉書粉專發布一段故事，內容提及「蒼蠅滿屋、血水滿地的私宰現場裏，一個午夜出擊的查緝人員對著滿枱殘餘屠體拍完照後，正在一一檢視幾把鏽跡斑斑的剁刀。忽然，幾個手持棒棍、鐵錘的凶神惡煞、刺青滿臂、狀似館長的彪形大漢衝進來把他團團圍住。兩手插著腰、嘴角叼著煙的大姊頭斜眼盯著抓著刴刀的雙手還懸在半空中的查緝人員，輕聲細語地對他說：『放下屠刀吧！』。」

請繼續往下閱讀...

謝志偉直指，大量私宰造成環境污染、公衛受損的老K不必向執法或政者、社會、全國民眾至少先說一聲「對不起！當初這樣子搞預算，我們錯了！」？

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「這些紅共份子，吃了秤砣鐵了心，不把台灣搞倒不死心！」、「人在做，老天有在看啦！」、「盧大媽請先處理台中的垃圾山及汙水道的黃金糞便問題」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法