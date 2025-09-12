為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹科從業者對民眾黨支持比例21.3％ 沈榮欽：草化只是結果之一

    民眾黨前主席柯文哲雖涉入京華城弊案、政治獻金假帳等爭議，但仍有許多小草不離不棄。有期刊論文研究指出，相較於2023年的全國樣本調查，竹科從業者對於政治與社會議題上更積極表態，且對民眾黨支持比例高達21.3%。（資料照）

    2025/09/12 12:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲雖涉入京華城弊案、政治獻金假帳等爭議，但仍有許多小草不離不棄。有期刊論文研究指出，相較於2023年的全國樣本調查，竹科從業者對於政治與社會議題上更積極表態，且對民眾黨支持比例高達21.3%，顯著高於全國樣本調查與2024年全國選舉結果。部分業者相對親中，也有人政治態度則較為悲觀。加拿大約克大學副教授沈榮欽引述這項研究並指，「這篇論文用資料證實很多人長久以來的認知，草化只是結果之一，對於為何形成這種現象值得有更多的實證研究」。

    有清大社會學研究所碩士及副教授發表期刊論文，題目為「美中科技戰下的抉擇：初探竹科從業者對美中台關係與高科技產業全球布局的態度」，內容透過對新竹科學園區高科技產業從業者進行大規模電話訪問調查，初步了解他們對於國際局勢、移動意向及政府是否應該介入高科技產業與人才政策的看法。

    研究初步發現，與2023年的調查相比，竹科從業者在政治與社會議題上更積極表態，對國際情勢的評估更偏向現實主義觀點。例如，在面對「中國以武力攻打台灣」的假設情境下，過半數受訪者認為美國不會出兵協防台灣，與全國樣本相對樂觀的態度有所不同。此外，竹科從業者普遍對於美中關係與兩岸關係的影響持悲觀態度，反映其對地緣風險的高度敏感與現實判斷。

    研究也指出，在政黨偏好方面，竹科從業者對民眾黨支持比例高達21.3%，顯著高於全國樣本調查與2024年全國選舉結果。這可能反映竹科從業者對傳統兩大政黨的質疑。

    研究也提到，竹科從業者內部並非同質，群體內部也存在顯著差異，尤其是半導體產業鏈中的不同位置。例如，IC設計從業者普遍較為親美且對政治前景持樂觀態度，也更支持政府干預對高科技人才與資金流動，願意赴美發展的比例也較高。

    反觀封裝測試從業者，則相對親中，也較反對政府對產業的干預。系統廠與設備商等其他半導體產業從業者的政治態度則較為悲觀。

    沈榮欽對此表示，「這篇論文用資料證實很多人長久以來的認知，當然台灣的教育和科技發展有很多問題，半瓶水響叮噹，『草化只是結果之一』，對於為何形成這種現象值得有更多的實證研究」。

