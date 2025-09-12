被質疑不利藍白合 郝龍斌：民眾黨給我非常多的溫暖

表態有意角逐國民黨主席選舉的前國民黨副主席郝龍斌今日上午接受廣播節目訪問。（記者羅沛德攝）

2025/09/12 09:33

〔記者施曉光／台北報導〕表態有意角逐國民黨主席選舉的前國民黨副主席郝龍斌今日上午接受廣播節目訪問，談到外界質疑他不利於藍、白整合，郝龍斌強調，他並不這樣覺得，而且民眾黨給他非常多的溫暖，在走訪地方時，會有一些民眾黨的地方主委、議員陪他，而且民眾黨對於這次國民黨主席選舉的立場，就是關心不介入，那些質疑他的人這是「見縫插針」。

面對主持人要求針對前民眾黨主席柯文哲涉入「京華城案」的看法，郝龍斌只說，去年9月檢調單位開始調查時，他就強調基於尊重司法，不對「京華城案」發表看法，後來司法單位有些事情做得很離譜，都已經偵結起訴了，仍要羈押柯文哲，交保時還必須戴電子腳鐐，就是羞辱柯文哲，因為沒有人相信柯文哲會逃亡。

郝龍斌日前受訪時對於自己的子弟兵、台北市議員游淑慧以及台北市議員鍾小平過去猛批柯文哲涉案，回應稱游淑慧應該為自己的言行負責，「對於造成民眾黨的不滿，這是他們應該自己處理的事情」，被媒體解讀「切割」，郝龍斌今日表示，說「切割」太沉重，他只是強調游淑慧是市議員，監督市政理所當然，但既然外界都希望藍白合，大家就應該放下過去的小恩小怨，而且不只他與游淑慧要放下，民眾黨方面也要放下。

下節目後，郝龍斌接受媒體聯訪，對於立法院國民黨團總召傅崐萁傳有意參選，但傅過去曾經違紀參選被開除黨籍，影響參選資格，媒體問他是否有被開除過黨籍？郝龍斌澄清，他沒有被開除黨籍，在民國80幾年他曾經主動退黨，並沒有被開除黨籍。

媒體問，若評估會輸給傅崐萁，是否就由戰鬥藍召集人趙少康參選？郝龍斌只說，他與趙對國民黨都有使命感，也都有承擔的心願，兩人最後會有一人出馬參選。

郝龍斌指出，如果未來當選黨主席，國民黨智庫的董事長未必會是黨主席，他會請專人來領導，強化智庫能力，他認為，國民黨智庫過去沒有好好的發揮，才會產生財劃法的爭議，未來的智庫會做為立院黨團、地方議會的「彈藥庫」，他也會拔擢年輕人，而且國民黨過去「一言堂」，都是黨主席說了算，將來一定會集體領導，他會找黨內具有代表性的人物，例如直轄市長、立法院黨團總召，經常一起討論凝聚共識後，再對外表達政策立場。

有關對外與兩岸政策，郝龍斌指出，他主張不舔共、不跪美、不媚日以及保台，像「雙城論壇」、「國共論壇」、「海峽論壇」等兩岸活動都必須符合對等、尊嚴的原則，所謂「抗中保台」是騙局，保台就一定要「和中」，而保台最根本的就是反台獨，兩岸要溝通對話，但中國大陸對台灣應該表達最基本的善意，尊重中華民國存在的事實，而且應該講清楚「九二共識」不是「一國兩制」。

不過，對於主持人說他就是「黨主席參選人」，郝龍斌回說，「不要太武斷」，目前家人仍反對他淌混水，而且還在徵詢階段，但他有意願也在準備，等領表時就會決定。

談到軍系退將支持哪位黨主席參選人，郝龍斌說，包括黃信強、高華柱、費鴻波等退役將領都有發動連署，呼籲軍方支持他。

