柯文哲喊話小草「保持戰力」 葉耀元：政黨不該用來服務單一政治人物

涉入京華城弊案的前民眾黨主席柯文哲日前剛以7千萬交保，即與多名證人同車、同台，引發台北地檢署提起抗告，柯文哲昨發文感謝支持者，並喊話小草「保持戰力」。（資料照）

2025/09/12 09:43

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉入京華城弊案的前民眾黨主席柯文哲日前剛以7千萬交保，即與多名證人同車、同台，引發台北地檢署提起抗告，柯文哲昨發文感謝支持者，並喊話小草「保持戰力」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此發文質疑「戰力到底是什麼？」，並指「不管是黃國昌或是柯文哲，我們都觀察到民眾黨的整個設定，根本就是來服務一個個體的政治人物罷了」。他也強調，政黨的創制不應該用來服務單一一個政治人物，因為那跟新興宗教就沒什麼兩樣了。

葉耀元在臉書發文指出，「戰力到底是什麼？」他表示所有的政黨都有兩個主要的目標。其一是在選舉上取得勝利，獲得行政或立法的席次。其二是透過獲得的這些透過選舉所獲得的政治席次，或是透過其他活動，來推廣該政黨的政治價值。

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，「把這兩件事放在民眾黨身上，以所有政黨都應該去努力的目標來說，請問：1. 保持戰力是希望民眾黨的支持者跟政治人物繼續在強化自己的選舉量能，期望在2026獲得更多的可能性嗎？2. 還是保持戰力是希望民眾黨可以繼續在政治與社會上宣揚民眾黨所代表的價值？」

葉耀元也提到，「還是說，柯文哲希望小草保持戰力，單純只是要繼續支持『柯文哲』本人而已呢？講白了，不管是黃國昌或是柯文哲，我們都觀察到民眾黨的整個設定，根本就是來服務一個個體的政治人物罷了」。

葉耀元直言，到現在為止，還是沒有人可以說清楚講明白什麼是民眾黨所達標的價值。「科學理性務實」到底是什麼？而且那這六個字的口號來看待柯文哲的司法案件，以及民眾黨作為立院小藍的行為，實在是不知道要如何用這六個空洞的文字來理解民眾黨的行為。

葉耀元強調，政黨的創制不應該用來服務單一一個政治人物，因為那跟新興宗教就沒什麼兩樣了。他也呼籲「希望眾多柯粉跟昌粉可以重新思考一下，你們到底支持什麼價值。拜託一下，『反綠』並不是一個價值喔」、「所以，戰力到底是什麼呢？」

