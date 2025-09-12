柯文哲交保北檢抗告 吳靜怡諷柯賤罵司法、隔空串證反讓大眾更關注

涉入京華城弊案的柯文哲於8日交保，即與民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞等證人同車、同台，違反禁止接觸證人禁令，北檢為此提出抗告。高院合議庭預計今天評議、裁定。（資料照）

2025/09/12 09:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，8日以7千萬元交保獲釋，檢方提出抗告，高院合議庭預計今天評議、裁定。媒體人吳靜怡指出，柯文哲因違反不得接觸同案證人的禁令與疑似隔空串證等行為，引來檢方抗告，她也提出，若高院撤銷交保，不僅是程序上的反轉，更是對柯文哲的直接警告，並指柯文哲會有兩個選擇，猜測柯是會用鉅額買下自由的續集，還是要回去土城看守所把自己寫成一齣「烈士劇本」？

涉入京華城弊案的柯文哲於8日交保，即與民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞等證人同車、同台，違反禁止接觸證人禁令，北檢為此提出抗告，台北地院昨上午將抗告卷證移送高等法院審理，高院合議庭昨還在閱卷，預計今天評議、裁定。

吳靜怡表示，柯文哲涉入京華城弊案，週一以7000萬交保獲釋，卻因違反不得接觸同案證人的禁令與疑似隔空串證等行為，引來檢方抗告，高院今日會不會撤銷交保裁定並發回更裁呢？

吳靜怡也猜測，「預判下一步，北院恐怕會將交保金額提高到1億元，柯文哲該怎麼走？這正是司法舞台的『第二幕』，而柯文哲自己會不會將它寫成一齣『烈士劇本』，值得觀察」。她也直言「柯文哲一開口就說謊、賤罵司法、隔空串證，反而把聲量送給北檢，讓社會大眾更關注北檢的抗告理由，到底是太壞，還是變笨！」

吳靜怡提到，高院若撤銷交保，不僅是程序上的反轉，更是對柯文哲「交保後即與證人同車同台、隔空串證」的直接警告。律師昨日雖然以「群眾簇擁下被動同台」為由致歉，並請求限縮「同案證人」範圍，但檢方明確回應，裁定主文「白紙黑字」，沒有模糊空間，司法立場其實很清楚，柯若再拿程序打模糊仗，就是挑戰法院威信。

吳靜怡也批評，柯文哲的政治生涯一直善於「翻轉劣勢」，過去，他把「台大醫師」翻成「白色力量」，這次要把「圖利貪污」翻成「政治迫害」。對此吳靜怡也推測，有兩種可能的劇本。其一為「選擇交保」，也就是柯文哲依然能維持自由身，繼續操盤民眾黨的政治戰，但代價是社會觀感「有錢買自由」，會讓中間選民產生距離。

其二為「選擇不交保」，那就會是三進三出，繼續留在土城，把自己包裝成「不願屈服司法不公」的烈士，這會讓小草更死忠，但同時也讓舞台轉移回到黃國昌的身上。

吳靜怡直言，柯文哲今天面臨的不只是司法風險，更是政治抉擇，柯文哲究竟是要用上億元買下自由的續集，還是要回去土城看守所把自己寫成一齣「烈士劇本」？

吳靜怡也諷刺，柯文哲不只誠信失信，政治語言更失靈！並指柯文哲荒謬但高潮迭起的政治戲碼，似乎襯托出賴清德「雖然無聊可是正常」。她也強調，政治人物的觀感是一種比較出來的結果，從社會氛圍來看，賴清德民調還真的會上漲。

