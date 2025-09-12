為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    不只蔡英文在日本?何欣純施志昌率團2天拜會日本中央地方8單位收獲豐

    春雨文教基金會由立委何欣純（中）率團赴日參訪。（春雨基金會提供）

    春雨文教基金會由立委何欣純（中）率團赴日參訪。（春雨基金會提供）

    2025/09/12 08:28

    〔記者張軒哲／台中報導〕由春雨文教基金會主辦的「2025春雨地方創生國會訪日團」，在立法委員何欣純以及台中市議員施志昌率領下，9月7日至9月11日赴日參訪，除了於茨城縣與千葉縣進行考察，並安排兩天內拜會八個日本中央及地方高層單位。

    參訪團成員包含何欣純、台中市議員施志昌、林德宇、曾威，屏東縣議員梁育慈、台北市議員陳賢蔚，以及立委蔡其昌特助詹智翔與春雨基金會執行長蔡竺君。

    參訪團兩天內拜會東京都副知事松本明子、自民黨青年局、立憲民主黨青年局、日本維新會、東京都議會自由民主黨日台友好議員聯盟、東京都議會立憲民主黨議員、台北駐日經濟文化代表處，就地方自治、交通治理、氣候變遷、高齡化、性別平權與青年參政等議題展開交流，期盼建立制度化合作機制。

    駐日代表李逸洋大使肯定春雨地方創生訪日團對於日台民間交流的努力，期待未來能夠建立更多日台交流的平台。立法委員何欣純代表訪團向滝波宏文副大臣致意，會中，春雨基金會也向副大臣介紹基金會多年推動的地方創生及青年政策經驗。

    施志昌表示，透過跨黨派交流，台日雙方能在地方治理、人口結構與社會政策上相互借鏡，並為後續制度化合作奠定基礎。何欣純則強調，此次訪日更加凸顯深化日台合作的重要性，唯有攜手合作，才能共同維護亞太區域的穩定與繁榮。

    春雨文教基金會董事長施志昌（左）與日本農林水產副大臣滝波宏文合影。（春雨基金會提供）

    春雨文教基金會董事長施志昌（左）與日本農林水產副大臣滝波宏文合影。（春雨基金會提供）

