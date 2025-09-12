為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍稱財劃法出包小瑕疵 李忠憲：若政院幫忙擦屁股 不就是另一種獨裁？

    新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分兩批邀請地方政府討論財劃法議題。卓揆昨在行政院院會中表示，地方說要為新版財劃法包圍中央、放下屠刀，但修法錯誤社會已有公斷，盼地方敞開心胸與中央共同討論，解決錯誤。（資料照，行政院提供）

    新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰13日將分兩批邀請地方政府討論財劃法議題。卓揆昨在行政院院會中表示，地方說要為新版財劃法包圍中央、放下屠刀，但修法錯誤社會已有公斷，盼地方敞開心胸與中央共同討論，解決錯誤。（資料照，行政院提供）

    2025/09/12 09:05

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手在立法院強推《財政收支劃分法》，卻因公式設計出包，導致多個縣市的統籌分配款項反而比原本的少，國民黨拒認錯僅稱小瑕疵，行政院長卓榮泰則表示將分2批邀請地方政府討論財劃法議題。成大教授李忠憲對此發文質疑「如果行政院可以不依法行政，幫藍白立的法律擦屁股，這不就是另外一種方式的獨裁嗎？」並稱「為大罷免義工感到不捨和荒謬」。

    由於先前民眾發起的大罷免，反對藍白惡修財劃法以及大砍預算，以及普發一萬，李忠憲為此在臉書發文稱，「大罷免，說穿了可能根本是假議題」，他直言「行政院目前看起來什麼都運作得好好的，或許刪掉這些錢真的都是浪費，大家也沒有什麼感覺，說什麼國家安全，好像跟資訊安全的教授強調資安重要，這部分的錢要花、絕對不能省，感覺很像，真的超好笑的！」

    李忠憲也質疑，「行政院每個人要發一萬，表示這個政策是可行，縣市統籌分配款如果行政院可以不依法行政，幫藍白立的法律擦屁股，這不就是另外一種方式的獨裁嗎？」

    李忠憲提到，「傳統台派的支持者認為賴清德軟弱，藍白的支持者卻認為賴清德獨裁。」他也直言「有時候會為大罷免義工感到不捨和荒謬，民主政府沒有聽說不政黨輪替，賴清德到底有沒有獨裁？」

    圖
    圖
    熱門推播