黃偉哲遇強勁對手！ 防災宣傳片「臨演女主角」意外搶鏡

南市「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽，宣傳片「女主角」清新可愛。（擷自宣傳影片）

2025/09/12 08:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為響應行政院今年國家防災日系列活動，南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽，投稿期限進入倒數。這次宣傳短片意外成為話題焦點—片中的「女主角」清新可愛、秀髮迷人，雖然是第1次上鏡，卻頗有明星臉，被網友直呼「比市長還搶鏡」。

原來這位素人女主角是拍攝團隊臨時找來客串的攝影師女友，本業是上班族，因為製作團隊偶然靈感就這麼「被拉來演出」，結果初試啼聲就令人驚艷，為防災宣傳增添幾分趣味。市府幕僚也笑稱，這正好呼應比賽精神──人人都能用創意鏡頭詮釋防災。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，台灣天災難以避免，災害發生當下，政府資源往往無法即刻抵達，唯有民眾具備正確觀念，才能在關鍵時刻自保互助。這次以「緊急避難包」為主題，就是希望藉由活潑短影音，讓防災知識落實為日常行動。

比賽自8月15日至9月15日受理線上投稿，特優作品可獲得商品禮券1萬元。南市府秘書長兼災害防救辦公室主任尤天厚也強調，希望藉由這次全國性比賽，集結來自各地的創意與能量，得獎作品將成為未來防災宣導教材，讓防災知識傳播更廣、更有影響力。

雖然比賽內容嚴肅，但透過這次「女主角」的驚喜插曲，讓防災宣導也能有話題、有溫度。災防辦執行秘書王雅禾表示，歡迎踴躍投稿，不分年齡與職業，都應將防災準備視為生活中的重要環節，共同為防災盡心力。

台南市長黃偉哲入鏡宣傳。（擷自宣傳影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法