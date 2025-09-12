為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃偉哲遇強勁對手！ 防災宣傳片「臨演女主角」意外搶鏡

    南市「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽，宣傳片「女主角」清新可愛。（擷自宣傳影片）

    南市「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽，宣傳片「女主角」清新可愛。（擷自宣傳影片）

    2025/09/12 08:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為響應行政院今年國家防災日系列活動，南市政府舉辦「穿越時空的緊急避難包」短影音創作比賽，投稿期限進入倒數。這次宣傳短片意外成為話題焦點—片中的「女主角」清新可愛、秀髮迷人，雖然是第1次上鏡，卻頗有明星臉，被網友直呼「比市長還搶鏡」。

    原來這位素人女主角是拍攝團隊臨時找來客串的攝影師女友，本業是上班族，因為製作團隊偶然靈感就這麼「被拉來演出」，結果初試啼聲就令人驚艷，為防災宣傳增添幾分趣味。市府幕僚也笑稱，這正好呼應比賽精神──人人都能用創意鏡頭詮釋防災。

    市長黃偉哲表示，台灣天災難以避免，災害發生當下，政府資源往往無法即刻抵達，唯有民眾具備正確觀念，才能在關鍵時刻自保互助。這次以「緊急避難包」為主題，就是希望藉由活潑短影音，讓防災知識落實為日常行動。

    比賽自8月15日至9月15日受理線上投稿，特優作品可獲得商品禮券1萬元。南市府秘書長兼災害防救辦公室主任尤天厚也強調，希望藉由這次全國性比賽，集結來自各地的創意與能量，得獎作品將成為未來防災宣導教材，讓防災知識傳播更廣、更有影響力。

    雖然比賽內容嚴肅，但透過這次「女主角」的驚喜插曲，讓防災宣導也能有話題、有溫度。災防辦執行秘書王雅禾表示，歡迎踴躍投稿，不分年齡與職業，都應將防災準備視為生活中的重要環節，共同為防災盡心力。

    台南市長黃偉哲入鏡宣傳。（擷自宣傳影片）

    台南市長黃偉哲入鏡宣傳。（擷自宣傳影片）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播