故宮國寶亮相吸睛 捷克眾議長：看到翠玉白菜圓滿了

國立故宮博物院特展「故宮文物百選及其故事」精選131組件珍貴文物，其中最受矚目的人氣國寶「翠玉白菜」更是首度登上歐洲舞台。文化部長李遠（左1）、外交部長林佳龍（左2）、捷克參議長維特齊（左3）等人在展覽現場共賞「翠玉白菜」。（中央社）

2025/09/12 11:11

〔中央社〕「故宮文物百選及其故事」特展11日在捷克國家博物館盛大揭幕，象徵台灣文化外交新里程碑。捷克眾議長艾達莫娃接受中央社專訪時表示，過去她在台灣看到國寶「肉形石」，「現在我終於看到『翠玉白菜』，可以說是圓滿了。我必須說，它真的非常美麗。」

國立故宮博物院百年院慶的首場海外特展「故宮文物百選及其故事」11日在捷克國家博物館盛大揭幕，展覽精選131組件珍貴文物，其中人氣國寶「翠玉白菜」更是首度登上歐洲舞台，與「清院本清明上河圖」、「多寶格」等經典展品同場亮相。

請繼續往下閱讀...

捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）、參議長維特齊（Milo? Vystr?il），以及外交部長林佳龍、文化部長李遠、立法院副院長江啟臣等人，於開幕式後一同走入特展，在導覽解說下近距離欣賞國寶，並親身體驗互動設計。

艾達莫娃在欣賞特展後，接受中央社專訪時表示，她在2023年率團訪台時看過國寶「肉形石」，「現在我終於看到『翠玉白菜』，可以說是圓滿了。我必須說，它真的非常美麗。這真的是件非常漂亮的作品。」

除了展示靜態文物，故宮特展也結合數位互動科技，例如「走入畫中」的沉浸式體驗。艾達莫娃也在現場親自體驗此互動裝置，站在畫前揮動手臂、擺動身體，頓時如飛鳥般「飛進」畫裡，穿梭於宋代「谿山行旅圖」的山川河谷間，感受古人筆下的壯麗意境。

艾達莫娃表示，這個展覽很有互動性，可以吸引家庭與小朋友。「而且飛翔一直是我從小的夢想，所以我必須說，這真的是一次很棒的體驗。」

艾達莫娃說，非常高興有這樣的機會，她想邀請大家親自見證這個偉大的展覽，「這真的是一種友誼，因為我們在台灣有這麼棒的夥伴，他們信任我們，讓我們好好照顧這些非常昂貴的文物。」

故宮捷克展11日在捷克國家博物館揭幕，捷克眾議長艾達莫娃接受中央社專訪時表示，過去她在台灣看到國寶「肉形石」，「現在我終於看到『翠玉白菜』，可以說是圓滿了，真的非常美麗」。（中央社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法