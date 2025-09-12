為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    參選黨魁又要籌糧草 羅智強再推新書「決戰賴清德」

    國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

    國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

    2025/09/12 07:49

    〔記者劉宛琳／台北報導〕日前宣佈參選國民黨主席的立委羅智強，今天推出新書《我當主席—改造國民黨，決戰賴清德》，再次以書募款。他說，《護民主、反惡罷》的書款，他已捐出超過1200萬元，還沒當上黨主席，他已經實實在在為同志、為國民黨籌措糧草。

    「我的筆鋒，就是我的劍！」羅智強表示，多年以來，他用文字戰鬥，寫出信念，伸張正義，勇戰民進黨，守護同志，仗義走全台。

    羅智強說，前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被押時，他和黨內立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆守夜到清晨。此前，他才剛為罷雙吳被捕青年籌措210萬元保金，後來更將保金捐給支援賴苡任、李孝亮等罷綠青年。只要同志、國民黨有難，他永遠站在最前線。

    羅智強強調，一路走來，最堅強的力量，就是支持者。就像惡罷之戰，他推出《護民主，反惡罷》一書，原本沒想到能賣3萬本，但他沒有把這筆書款留為己用。其中 230萬元支援罷綠青年；800萬元出動戰車支援面臨惡罷的立委；100萬元支援雲嘉南災區災民；55萬元舉辦核三延役公投宣講會；36萬元響應萊爾校長紓壓球，為受害黨工籌款。

    羅智強強調，《護民主、反惡罷》的書款，他已捐出超過1200萬元。還沒當上黨主席，他已經實實在在為同志、為國民黨籌措糧草。今天他決定參選中國國民黨主席，用他的筆鋒開啟國民黨新世代領航的篇章。《我當主席—改造國民黨，決戰賴清德》這本新書就是他的劍，「讓我們一起燃起戰鬥的火焰改造國民黨，決戰賴清德」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播