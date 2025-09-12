業配廠商切割四叉貓「內傷」 黃瓊慧表態拒買雪坊優格

網紅陳沂發起抵制四叉貓所有業配，後續也有廠商紛紛跟進切割。桃園市議員黃瓊慧（見圖）則表態拒買切割四叉貓的雪坊優格。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/12 08:13

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇因日前嘲諷民眾黨前主席柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」等言論，網紅陳沂為此宣稱抵制四叉貓所有業配，後續也有廠商紛紛跟進切割。不過四叉貓對此發文表示「每家廠商都有自己的考量，大家也不要太為難他們了」，他也透露自己本來覺得無所謂，但消息傳出後竟湧入大量抖內為他打氣。桃園市議員黃瓊慧則表態拒買切割四叉貓的雪坊優格。

陳沂10日在臉書發文批評「四叉貓」，質疑他諷刺柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，並批「四叉貓是為了討好他的同溫層才會做這樣的發言」、「很多人說他泯滅人性，但我覺得更可怕的是他背後的支持者」。陳沂隨後也宣布抵制四叉貓所有業配，稱「這些喪心病狂的言論不能被助長，不應該藉此來謀取利益」。

後續陸續有廠商發聲明切割四叉貓，引發網路一陣議論，民眾黨支持者對此叫好，不過也有網友質疑廠商的作法，黃瓊慧也表態將拒買切割四叉貓的雪坊優格，並稱「確實好喝，但實在無法再挺」、「看不下去雪坊的作風、也不敢相信他的公關會這樣處理，發那種聲明真的很毋湯」。在網路上也陸續有網友表示會拒買切割的廠商。

針對廠商切割抵制，四叉貓昨在臉書也發文指出，昨日下午有幾家廠商發表聲明，說是要終止跟他的業配合作，他對此直言「每家廠商都有自己的考量，大家也不要太為難他們了，大不了我將來不做業配啦」。

四叉貓也稱「反正業配利潤不是我的主要收入，最近3年來佛系加減賣業配，購買連結愛貼不貼的，3年全部加起來，實拿抽成大概就4萬多元吧 ＱＱ所以從現在開始，留言下方我就不貼業配文了，全部附上抖內連結看小草怎麼抵制 XD」。

四叉貓也提到，「這件事我本來覺得無所謂的，畢竟業配文對我而言可有可無，寫書賣書都比較好賺，但剛才打開抖內收入的後台整個差點被逼哭！下午竟然湧入海量的抖內跟留言叫我加油，你們贏了！我這麼沒血沒淚還被逼到眼睛進沙」。

四叉貓也透露，「累計總抖內金高達11萬元，除了謝謝，我不知道能說什麼，只好待會半夜開感謝祭的直播吧」。

