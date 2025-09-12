質疑四叉貓肉搜被粉絲嗆看透了 呱吉直播中怒砸耳機、麥克風

網紅呱吉（邱威傑）昨日在直播時談到四叉貓，卻遭網友質疑標準不一，讓呱吉氣到怒砸耳機、麥克風，引發網路議論。（圖擷自YouTube）

2025/09/12 07:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉入京華城弊案的前台北市長柯文哲日前7千萬交保，網紅「四叉貓」近日諷刺柯「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，引發外界質疑，網紅陳沂為此發起抵制四叉貓所有業配，昨日陸續有廠商發聲明切割四叉貓。網紅呱吉（邱威傑）昨日在直播時評論此事，卻遭網友質疑標準不一，讓呱吉氣到怒砸耳機、麥克風，引發網路議論。

陳沂10日在臉書發文批評「四叉貓」，質疑他諷刺柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，並批「四叉貓是為了討好他的同溫層才會做這樣的發言」、「很多人說他泯滅人性，但我覺得更可怕的是他背後的支持者」。陳沂隨後也宣布抵制四叉貓所有業配，稱「這些喪心病狂的言論不能被助長，不應該藉此來謀取利益」。

昨晚呱吉在直播期間談及此事，坦言認同四叉貓的政治理念，但對於「肉搜」行為始終難以苟同，強調不論是哪個政黨支持者，都不該將肉搜當作值得炫耀的本事，這種風氣不該被鼓勵。

呱吉也說，他是在錄製新節目時主題剛好談到肉搜，才提出這番想法。對於陳沂發文抵制四叉貓，呱吉也強調廠商擔心政治風險可以理解，但也對陳沂的作法提出質疑，指陳沂過去也曾在網路上發表極端言論、霸凌他人，認為她沒資格批評或號召抵制四叉貓，直言「陳沂憑什麼出來講這些？」、「聽了感到反胃和噁心」。

不過這番說法也引來網友留言質疑，有抖內的粉絲稱「我剛剛終於了解了，當你在抨擊館長時總是留一線，以他是好人、他是商人結尾，剛剛聽到你罵四叉貓，完全沒留情面，我沒意見，畢竟冷暖自之。畢竟我也是46歲的中年男子，只是看透了。」

對此呱吉也反駁，強調前面有說未來還是會跟四叉貓站在同一陣線，只是無法接受對方肉搜的行為，認為粉絲的說法對他不公平。他也反嗆粉絲「你說你去看清我了，你看清什麼？你什麼都沒有看清，你根本就不懂我，你他懂個屁小啊」，隨後還怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友熱議。

在經過大約30秒後呱吉才起身將砸落的物品一一時起歸位，他也直言，現今網路氛圍讓極端份子的言論更容易獲得關注，讓他感嘆「這個社會壞掉了」，但他也強調自己堅持不走這條路，強調「不靠極端發言賺流量」。他也稱他可以每天把黃國昌、館長、柯文哲往死裡罵，讓自己成為「流量王」，但他選擇不這麼做，是希望能讓更多理性的人聽得進他的話。

