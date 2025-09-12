執政黨「應對」財劃法爛攤子支持者超失望! 許美華：被看不起剛好而已

許美華直言，有大批支持者對賴清德政府感到失望。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白亂修新版《財劃法》，爆出公式設計出包，藍白縣市長卻怪中央。面對在野胡搞瞎搞，又想甩鍋中央，政府的回應被支持者認為太軟弱，卓揆還將邀地方首長討論解決方案，讓台派們慨歎「沙包黨」。反紫光奇遊團成員許美華直言，賴政府針對財劃法亂修出包的應對方式，讓大罷免志工們覺得自己過去所有努力全被踩在地上，「你們連指責國民黨犯錯、要求國民黨公開道歉都不敢……很多支持者覺得執政黨軟弱，有冤枉你們嗎？」

許美華11日深夜在臉書有感而發，「為什麼執政黨的支持者會這麼憤怒？為什麼大罷免志工覺得自己艱苦無私付出的所有努力都被踩在地上，內心淌血比大罷免失敗還難過？我猜賴政府團隊到現在還沒搞清楚！最近賴團隊的os可能是『明明我們都有回應財劃法的事，也都說得很清楚啊，為什麼大家還罵我們？』，關鍵就在，明明是國民黨亂修法犯錯出包，為什麼他們不用付出任何代價？而一路挨打的民進黨，面對國民黨暴投還準備站著被三振，看起來還是那個要負責收爛攤子的沙包？」

「大罷免無數志工站出來罷免藍委，就是因為看不下去藍白聯手在國會亂修法，現在財劃法出包造成嚴重後果，正是證明大罷免志工站出來的正當性和急迫性。多少人想要污衊抹黑大罷免志工，說他們都是偏激份子、吃飽沒事做、故意製造社會對立。而藍白亂修財劃法法出包這個事件，就是給大罷免志工最好的平反證據和獎狀。結果，賴團隊的對外說明，完全看不出態度跟方向，支持者要看到的是執政黨面對在野黨惡搞法案的強硬態度，大罷免志工要的是一個是非黑白。而這些，賴團隊都沒有說清楚。」

她接著說：「來看看事件引爆一個多禮拜，今天卓榮泰在院會中表示，錯誤已經發生了，解鈴還須繫鈴人，希望週六（13日）的會議能開誠佈公、誠心誠意解決錯誤。誰可以告訴我，卓榮泰到底在講什麼？錯誤是誰造成的？到底誰是誰非！行政院發言人李慧芝在記者會上解釋了很多，也有說到之前國民黨修法錯誤、行政院退回覆議的種種過程，但文字實在太長了，無法成為標題，也沒人能記得重點。說了很多，但大家光看落落長的文字就飽了，沒有人知道你們的態度跟立場在哪裡？很多支持者覺得執政黨軟弱，有冤枉你們嗎？」

「賴政府團隊，你們連指責國民黨犯錯、要求國民黨公開道歉都不敢，也不敢大聲堅持自己是對，一副就是理所當然、很有誠意解決財劃法爛攤子的樣子，難道犯錯的是你們嗎？別再犯傻了，不會好好宣傳自己的政策政績，做再多、做到死也沒用。週末卓榮泰就要跟縣市長談財劃法了，雖然已經寫到很累了，再提醒一次，行政權理直氣壯不硬起來，踩住基本立場，就是讓人看不起而已。」

最後許美華直言，「提案亂修財劃法出錯的是國民黨，如果國民黨不公開道歉，財政部就依法行政！如果不是藍白立委，集體在立法院一再闖下滔天大禍，會有這麼多罷團志工站出來嗎？會有超過120萬人簽下連署書嗎？會有這麼多公民投下罷免票嗎？現在老天有眼，給國民黨一個現世報，你執政黨連要求道歉都不敢，我們大罷免志工是在做心酸的嗎？」

網友也紛紛表示，「民進黨繼續軟趴趴，支持者一定翻桌」、「手上一堆好牌卻不會打，真的要把這個玩牌的人換掉」、「真的很不爽，行政權就跟廢物沒兩樣」、「對藍白慈悲，他們不會感激，反而以為他們負面手段又贏了一次，更可以為所欲為了，不承認錯誤不道歉，就只能依法行政」、「對政府一點信心都沒有了」、「把球丟回去很難嗎？」、「卓榮泰講話最大的問題是，自己人聽了覺得你沒幫我們出氣；幫了藍白他們不領情還覺得你沒誠意在挑釁！」、「再溫良恭儉讓下去，連鐵綠支持者都會遠離，支持者的耐心也是會被磨光的！」

