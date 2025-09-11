爭補助喊中央「放下屠刀」盧秀燕臉書被刷一排逆風留言

盧秀燕要中央放下屠刀，臉書被灌一排逆風留言。（擷自盧秀燕臉書）

2025/09/11 22:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨（10日）率藍白縣市首長共15人北上槓中央預算分配，她更喊出要中央「放下屠刀」，不料盧秀燕臉書卻湧入不少網友在底下刷一大排「逆風留言」，質疑「乾兒子亂修法，恐龍家長怪別人」、「自己造成的果自己不吞，還要叫人家放下屠刀，你演哪一齣」。

藍白立委修惡新版財劃法，財政部依修正版本分配，部分縣市統籌分配款補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元統籌無法分配等亂象；因中央多釋逾4千萬統籌分配款，預算缺口須舉債，另研議調整原補助地方預算方式及權責分配因應。

盧秀燕昨率藍白縣市首長喊要捍衛補助，她更再度重話批評中央藉著補助修理各縣市政府，「希望中央放下屠刀」。

今日盧秀燕沒有公開行程，不過，她的臉書湧入大批民眾狂刷「逆風」留言，直言「從頭到尾法案內容是自家立委定的，也是自家立委提的，現在出包了怎麼還是要怪中央」，也有人同感稱「毫無邏輯可言」，更有人重複說3次強調，「財劃法是你們國民黨，國民黨，國民黨惡搞的結果，不要又要推給政府」、「好險當初有覆議，不然就被妳潑髒水成功了」。

更有不少人不滿「屠刀」說法，接力質疑「藍白自己算錯，法條搞錯，還要人放下屠刀，做錯事找人補救態度那麼差」、「藍白立委數學不好，開會不專心、不專業，還叫中央放下屠刀，什麼世道」、「財劃法到底是誰寫的、誰表決通過，自己造成的果自己不吞，還要叫人家放下屠刀，你演哪一齣啦」。

