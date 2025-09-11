為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    外媒關注海纜灰帶侵擾 海巡署：已建置預警SOP加強巡邏

    面對中國以破壞海底電纜為目標的新型態「灰色地帶」威脅，我國海巡署已強化海域巡弋。圖為PP-10079號百噸級巡防艇於台灣海峽執行任務，全天候監控可疑船隻，確保我國通訊命脈安全。（路透）

    面對中國以破壞海底電纜為目標的新型態「灰色地帶」威脅，我國海巡署已強化海域巡弋。圖為PP-10079號百噸級巡防艇於台灣海峽執行任務，全天候監控可疑船隻，確保我國通訊命脈安全。（路透）

    2025/09/11 20:43

    〔記者邱俊福／台北報導〕中國各式的灰色侵擾動作頻傳，利用中資背景權宜次標準船刻意破壞我關鍵基礎設施海底電纜，更引發國安單位重視。海巡署表示，為能提早預警防範，中華電信已建置一套警報系統，會偵測進入海纜1公里範圍內的慢速船隻，自動發送無線電警告，航港局也會以無電線要求離開，倘若不走，航港局、中華電信會通報海巡，由海巡雷達站雷操手識別可疑船隻，進行鎖定，再派海巡艦艇到場處理。

    海底電纜為各國重要關鍵基礎設施，也是通訊最重要命脈，今年1月3日一艘有中資背景的「順興39」貨輪，行經北海岸野柳東北方海域時，疑下錨並拖斷中華電信海底電纜，引發關注。

    2月下旬，另艘中資權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉拖斷台澎第三海纜，被我方海巡人員逮個正著，押返台南安平港，並報請台南地檢署偵辦；4月經該署檢察官提起公訴，6月12日台南地院判決船長等人有罪，以現行犯執行扣船拘捕，因牽涉地緣政治與國家安全，備受矚目。

    外媒關注此一議題，特別派員採訪守護台澎第三海纜的台南海巡隊，台南海巡隊艇長阮仲慶表示，正加強該海域全天候巡邏，監控任何從事破壞性或干擾性活動的船隻，這類任務已成為對抗中國「灰色地帶」戰術的優先要務，這種戰術旨在消耗台灣資源，但又不至於構成正式的戰爭行為。

