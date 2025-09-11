中捷藍線補助少40億 市府：中央「左手給、右手扣」片面改規則

台中捷運藍線機廠工程已開工。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨（10）日號召共15藍白縣市首長捍衛補助預算，台中市副市長鄭照新今出席行政院會後指出，市府依比例向交通部提報捷運藍線明年度中央補助款42億1232萬元，4月已獲交通部支持，交通部近日卻來函通知行政院僅核列1億6895萬元，缺額高達40億4337萬，中央片面改變補助款規則，「左手給、右手扣」。

鄭照新指出，財劃法核心不僅是統籌分配款，另包括一般性補助款、計畫性補助款，以及行政院未來規劃推動的專項補助，行政院卻常將補助款納入調整工具，各縣市加總後，普遍出現中央「左手給分配款、右手從補助款拿回」的情形。

以台中市「班班有冷氣」相關經費為例，今年度中央補助包含國中小水電費約2億080萬元，以及冷氣電費與維護費1億6449萬6000元，另加上教育部原應負擔的教學用電優惠電價及凍漲差額6億527萬9000元，合計約9億7057萬5000元，但明年度相關預算全喊卡，改由市庫全額負擔。

他說，明年度的捷運藍線經費中央補助款更從42億1232萬元，變成僅核列1億6895萬元，缺額高達40億4337萬元，光冷氣補助跟藍線捷運經費，等同扣除給台中的補助款約50億元；中央一面以分配款名義撥款，另再從補助款扣回，導致分配款有名無實。

鄭照新表示，一般性補助款、計畫性補助款及專項補助與統籌分配款毫無關聯，為什麼行政院選擇從補助款中扣除，而不是針對分配款本身來討論，令人不解。

