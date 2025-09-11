國人在尼泊爾求援碰壁？外交部：已主動聯絡並提供協助

尼泊爾近日因政府封鎖社群平台引發大規模暴力示威，傳出有台灣人在社群媒體平台發文說，身處當地的親人盼向政府求援卻處處碰壁。圖為尼泊爾首都加德滿都最高法院外堆放著示威抗議中被縱火的汽車殘骸。（法新社）

2025/09/11 20:16

〔記者方瑋立／台北報導〕尼泊爾近日因政府封鎖社群平台引發大規模暴力示威，傳出有台灣人在社群媒體平台發文說，身處當地的親人盼向政府求援卻處處碰壁。對此，外交部今（11）日說，協助在海外遭遇急難國人是外交部及駐處的重要工作，絕不會有刻意耽擱或在合法狀況下拒絕協助的情況；外交部緊急聯絡中心人員為24小時輪值，接聽電話人員並非業務專責單位，倘有待精進之處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎態度處理每一個個案。

有國人在社群平台發文指控，尼泊爾情勢混亂卻未見外交部網站即時公告，甚至旅遊警示仍停留在第二級，與實際狀況落差過大；該名國人並抱怨撥打外交部緊急聯絡中心電話時，接聽人員態度消極、不掌握情況，僅推託轉介，質疑中心人員素質與應變能力。

外交部今晚說，我國駐印度代表處已於第一時間主動透過臉書聯絡上本案當事人，並提供駐處聯絡方式，對方告稱目前人已安全。外交部將透過駐處積極追蹤情況，隨時在能力範圍內全力提供所需協助。

外交部說明，緊急聯絡中心陸續接獲其他國人來電，均在第一時間提供必要協助，包括提供駐印度代表處緊急聯絡電話，供在台家屬或在尼國人與我駐處聯繫；同時也協助部分家屬通報駐處，並提醒在尼泊爾的國人應留意當地狀況與人身安全，避免前往衝突地區，耐心等候機場開放。

外交部並指出，針對近日尼泊爾情勢動盪，外交部在掌握情勢後，已第一時間調整旅遊警示燈號為橙色警示，呼籲國人避免非必要前往。外交部籲請在尼泊爾的國人提高警覺及注意安全，倘在當地遭遇急難事件需要協助，可撥打駐印度代表處急難救助電話：+91-9810-642-658，或外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以取得必要協助。

