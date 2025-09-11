增編6.6億預算蔣萬安「電」教局 何孟樺轟：蔣只在意輿論形象

民進黨台北市議員何孟樺今（11日）出示市府8月26日市政會議一段紀錄，指蔣萬安在會中指責教育局從未上報學校電價補助轉由地方支出。（取自何孟樺臉書）

2025/09/11 19:40

〔記者何玉華／台北報導〕新北市長侯友宜8月22日揭露明年起地方自付公私立學校電價補助後，台北市長蔣萬安呼籲中央懸崖勒馬、還說指示教育局增編6.6億餘元支應。民進黨台北市議員何孟樺今（11日）出示市府8月26日市政會議一段紀錄，指蔣萬安在會中指責教育局從未上報學校電價補助轉由地方支出，讓他在媒體報導後才知道教育局已經編了經費。何孟樺強調，概算跟預算都要市長核定，蔣萬安讓6.6億元從他眼皮底下闖過去，顯示「一個政治口水流滿地的巨嬰」，比起市政品質、為民服務，更在意輿論形象、更樂於挑起政治鬥爭。

台北市政府副發言人葉向媛表示，相較對「政治口水」的執著，何孟樺至今從未指責中央取消學校電費的補助、從未考慮可能受排擠的建設或服務市民的預算。何孟樺坐視台北市所獲統籌分配款及補助款長期處於六都末段班，面對北市一般性補助款遭到中央刪減一聲不吭，甚至連補助辦法黑箱衝擊社福、教育及捷運建設，都沒有向同黨籍的中央政府喊話爭取地方權益，試問為市民、港湖區選民做過什麼努力？

根據紀錄，蔣萬安在會議最後指示說，產業局今年3月收到公文轉給教育局，教育局隨即在明年度預算增編6.6億元，兩單位都沒有即時向上通報；直到8月，府級主動追問才知道市府要多扛6.6億元。他認為，市政團隊橫向聯繫出現落差、局處首長沒有政策敏感度，要求凡涉及中央與地方權責爭議，或有重大財政、市民權益受影響，都必須立即回報府級。

何孟樺說，依據總預算籌編流程，核定各機關歲出「概算」、「預算」額度，都必須經過市長。換言之，教育局相比去年多編多少錢，蔣萬安從頭到尾都清楚、也允許；為什麼給教育局加了錢，沒有過問也沒有留意加錢的用途，難道他是蒙著眼睛批公文嗎？蔣萬安核定時沒有留意，資深的教育局長湯志民領軍的專業教育官僚，也不認為這筆錢由市府出有何問題，蔣萬安又有什麼資格不滿？

何孟樺認為，蔣萬安不滿的原因是錯失了一次政治炒作的機會，差點輸給了新北市長侯友宜。蔣萬安在這場市政會議前5天，8月21日開心地在國小校長會議上宣布，115年度教育預算再創新高、達694億元，比今年增加43億，完全不覺得增加的經費有什麼問題。隔2天的8月23日，蔣萬安就態度大轉彎，批評電價補助由地方支出、「為何一刀砍向孩子權益」。態度轉彎的原因就是8月22日，侯友宜在新北市校長會議公開批評此事。

何孟樺表示，過去2年多，蔣萬安團隊根本沒有鎖上螺絲；如今，蔣萬安「市府資訊通報與橫向聯繫不可存在如此落差」的指示，不只告訴外界，他讓6.6億元這麼大的數目從他眼皮底下闖過去，也不只告訴大家，他還沒有讓市政團隊溝通順暢，最重要訊息是，他是「一個政治口水流滿地的巨嬰」，比起市政品質、為民服務，他更在意輿論形象、更樂於挑起政治鬥爭。

民進黨台北市議員何孟樺說，概算跟預算都要市長核定。（取自何孟樺臉書）

