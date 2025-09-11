移民署要求台商說明未領「中國定居證」 陸委會示警：盡快回覆比較好

最新傳出有中國台商收到移民署發函通知，要求說明沒有領取中國定居證的書面回覆，陸委會發言人梁文傑今日表示，建議「還是盡快回覆會比較好一點」。（記者陳鈺馥攝）

2025/09/11 19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府持續查處台灣民眾領取中國身分證件，若申辦「定居證」將註銷台灣身分。最新傳出有中國台商收到移民署發函通知，要求說明沒有領取中國定居證的書面回覆，並以10天為期，否則要逕行認定。對此，陸委會發言人梁文傑今表示，移民署所做調查一定是有人檢舉，建議「還是盡快回覆會比較好一點」。

梁文傑在陸委會記者會上強調，移民署所做的調查一定是有人檢舉，而且應該是提供了一些事證，否則移民署不會捕風捉影就發函要求說明。

有媒體問及，此舉會不會造成在中國的台灣民眾困擾？梁文傑回應，大部分的台灣人在那邊是不會去拿中國定居證或是身分證，當移民署要調查時，一定是有人提供的檢舉的證據，建議如果收到移民署的來函，還是盡快回覆會比較好一點。

針對目前有多少人被通知上述文書？梁文傑回應，有多少人被檢舉，「我沒有辦法給你一個具體的數字」，因為主要負責機關是移民署。他提醒，現在國人警覺意識也蠻高的，所以檢舉件數「不算少」，而且多數的檢舉「都會提供一些證據」，大家不要覺得可以隨便觸法。

