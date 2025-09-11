為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    雙城論壇上海主辦9/25登場 陸委會：還沒收到北市府正式申請

    陸委會表示，雙城論壇北市府準備要跟對方簽訂2個MOU備忘錄，但是具體要去的時間、人員和行程，到目前為止，「我們還沒有收到北市府的正式申請」。（記者陳鈺馥攝）

    2025/09/11 19:09

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北上海雙城論壇傳將於9月25日舉行，今年輪到上海市主辦，台北市政府至今未公布具體時間。不過，台北市議會民政委員會今日抽公費隨團議員，國民黨議員曾獻瑩、柳采葳等人中籤。議員揭露，雙城論壇行程預計是25日至27日。陸委會發言人梁文傑今天表示，北市府準備要跟對方簽訂2個MOU備忘錄，但是具體要去的時間、人員和行程，到目前為止，「我們還沒有收到北市府的正式申請」。

    台北市議會民政委員會下午針對本屆雙城論壇公費隨團議員進行抽籤，登記者僅9位議員，其中包括國民黨籍7位議員、民眾黨籍1位議員張志豪，以及新黨籍1位議員侯漢廷，沒有任何民進黨籍議員登記。

    根據抽籤結果，由吳世正、曾獻瑩、柳采葳、張志豪抽中，未中籤的議員則可自費出行；據了解，北市府今年預定將與上海市政府簽署2項MOU。

    陸委會發言人梁文傑說，今年的雙城論壇，北市府準備要跟對方簽訂2個MOU備忘錄，這2個備忘錄已經交給陸委會審查，但是具體要去的時間和人員、行程，到目前為止，「我們還沒有收到北市府的正式申請」。

    梁文傑提及，雖然從台北市議會得知是9月25日到27日，但台北市政府還沒有向陸委會正式提出申請，所以這個部分請去問市政府。

    梁文傑研判，因為他當過台北市議員，所以很清楚市議會狀況，大家一起去抽籤，就是代表市政府幾號到幾號行程是已經確定的。

