財劃法修法列本會期優先法案？ 政院：地方座談後再議

2025/09/11 18:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法分配爭議，行政院長卓榮泰預計13日邀集地方政府討論分配與事權等議題。對於行政院是否提出財劃法修正草案，並列為本會期優先法案，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，待13日與地方政府討論後，再視是否透過修法等方式調整。

根據行政院規劃，13日座談預計於行政院舉辦並分2梯次，上午10時為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、高雄市、屏東縣，以及金門縣、連江縣、澎湖縣；下午2時為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。而卓揆、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵，以及財主官員都會出席。

至於地方政府代表是否都會出席，李慧芝指出，張惇涵昨天已陸續聯繫地方首長，後續政院將持續掌握地方政府回覆情況，會中預計共同討論財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等問題。

財政部長莊翠雲指出，新版財劃法有3個問題，一是垂直分配問題，此次修法調整各級政府之間的稅收劃分，讓地方獲配的統籌分配稅款大增，同時也增訂中央對地方的一般性補助款不能減少，等於消減中央可以運用的財源、直接性改變中央與地方的財政結構，卻未併同檢討中央跟地方事權的劃分，衝擊中央調劑財政盈虛能力。

莊翠雲提到，統籌分配稅款的分配指標也有問題，像是人口指標權重45%，營利事業營業額30%，兩者合計達75%，但人口多、還有營利事業集中的縣市，本身就屬於都會型工商業發達集中區域、稅源豐沛，指標計算偏離調劑財政盈虛，均衡區域發展的精神，等同讓有財政優勢的縣市分配金額更高，進一步擴大城鄉差距。

莊翠雲指出，加上水平分配公式瑕疵，導致有餘額無法分配，也影響各縣市獲配金額，而原先財政部可以會同主計總處訂定相關分配辦法，此次修法卻刪除授權依據，也讓財政部無法進行分配辦法訂定。財政部會持續與地方政府討論財劃法分配公式，後續會透過修法解決，也希望財劃法能有通盤檢討修正的機會。

