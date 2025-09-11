防衛關鍵基礎設施 警政署編21億採購無人機等防禦裝備

內政部今天部務會報安排國土管理署、警政署及消防署報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例及工作項目報告」。（內政部提供）

2025/09/11 18:54

〔記者李文馨／台北報導〕行政院會今天拍板通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，包含21.5億元攸關關鍵基礎設施防護警力需求的裝備預算。內政部說，保二總隊主要業務為防衛關鍵基礎設施，因此會採購無人機與干擾器等防禦性裝備，與軍方購置的無人機用途不同。

內政部今天部務會報安排國土管理署、警政署及消防署報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例及工作項目報告」。次長吳堂安說，內政部以「老屋修繕」與「設備升級」2大主軸，推動老屋修繕工作，並升級反恐、救災防護應變裝備與設備等，規劃投入經費達112.5億元。

請繼續往下閱讀...

在老屋修繕部分，國土署長吳欣修說，相關計畫與補助辦法都已報到行政院，待政院核定後就能上路，並由顧問團協助輔導申請，不過，由於裝修技術多元，國土署會保留彈性，若確實能達到改善成效，政府都樂於接受。

對於反恐維安、關鍵基礎設施防護預算，警政署副署長李文章說，將在民國115年與116年執行，其中加強反恐維安能量方面約編列12億6400萬餘元，將更新保一總隊維安特勤隊的裝備，如採購輪式裝甲車、寬頻視訊傳播系統、夜視鏡、戰術隔板、醫療包等26項，以因應新型態威脅。

李文章指出，關鍵基礎設施防護警力需求的裝備共編列21億5000多萬元，主要是因應目前國際戰爭攻擊多有無人機，因此主要會採購無人機、無人機干擾器、無人機偵蒐系統與電子圍籬等。他補充，警方採購的無人機與陸軍不同，警方是以進入關鍵基礎設施為考量，因此以防禦性為主。

內政部也透過新聞稿說，編列韌性預算也規劃補助368處公所協作中心購置資通訊、供電及照明設備、儲物設施、事務用品、個人防護裝備及支援避難收容設施等；內政部也將補助全台7748個村里購置相關維生設備，並加強教育訓練。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法