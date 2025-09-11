參加中國「北國風情冬令營」 陸委會：中間人或學校教師恐違反兩岸條例

中國吉林大學2024年曾舉辦第21屆「台灣學生北國風情冬令營」。（圖擷取自吉林大學官網）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國吉林大學今年將再度舉辦「北國風情冬令營」，招攬台生赴中國東北參訪。關於學生參加中共招待的交流活動，是否違反兩岸條例與中共黨政軍有合作行為？陸委會發言人梁文傑今天說，學生不會，但中間人或學校老師是有可能觸犯兩岸條例。

中共持續舉辦「統戰」活動，中國吉林大學2024年曾舉辦第21屆「台灣學生北國風情冬令營」，包括台大、清大、政大等61位台灣師生參與，今年也將舉辦。

據了解，台灣學生僅須負擔來回機票費用，當地住宿、餐飲、交通、門票全由中方招待，招攬台灣年輕人赴中參加，教育部日前發文給全國大專院校，示警該活動涉及單方面的「落地招待」，呼籲師生不要參與及宣傳活動，以免違法。

中國國台辦昨日痛批，兩岸高校間類似交流活動行之有年，「民進黨當局」對此橫加阻撓，給正常的兩岸交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。凡此種種，都是為了反中抗中，製造「綠色恐怖」。

關於兩岸交流活動涉及統戰，政府是否有行政指引可供校方或學生參考？梁文傑在陸委會例行記者會表示，其實指引是有的，教育部都有行文各校一份辦理兩岸教育交流活動的自我檢核表，內容會提醒中方主辦單位是不是中共黨政軍機構，活動名稱是不是有矮化台灣地位。

梁文傑進一步說，這個交流活動是不是有明確的專業交流主題內容，還是只是吃喝玩樂，最重要一項是「是不是有接受中方不合理招待」。所謂不合理招待是，單方面讓你得到非常好的待遇跟享受。

梁文傑強調，兩岸之間的學校交流應該要互惠，如果兩個學校講好，今年我去你落地招待，明年你來我落地招待，這個叫做互惠，算一算大家最後扯平，但如果是對方單方面招待你，那就一定有問題，因為天下沒有白吃的午餐。

梁也說，至於參加會不會觸犯兩岸條例，基本上學生不會，但類似的活動通常不是學生主辦的，而是透過台灣某個中間人或學校老師或一個團體，這些中間人或學校老師是有可能觸犯兩岸條例。

