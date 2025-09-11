為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法統籌分配爭議 黃國昌爆：賴清德曾傳話盼民眾黨團支持覆議

    民眾黨主席黃國昌（見圖）今受訪時爆料，總統賴清德曾找人私下傳話給他說，若民眾黨團能支持財劃法的覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的財劃法版本。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（見圖）今受訪時爆料，總統賴清德曾找人私下傳話給他說，若民眾黨團能支持財劃法的覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的財劃法版本。（資料照）

    2025/09/11 18:58

    〔記者林哲遠／台北報導〕新版財劃法統籌分配爭議延燒，起源於國民黨立院黨團版本修法內容中的計算公式設計出包。民眾黨主席黃國昌今受訪時爆料，總統賴清德曾找人私下傳話給他說，若民眾黨團能支持財劃法的覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的財劃法版本。

    黃國昌下午接受「戰鬥藍」召集人趙少康專訪時透露，卓榮泰曾私下找人傳話，希望跟他見面，但自己不接受私下會面，因此拒絕，因為擔憂民進黨把其操作成不能聽的話。

    黃國昌進一步舉例，財劃法修法期間，國民黨團、民眾黨團都各自有版本，當初在投票時民眾黨投給自己的版本，國民黨團版是地方政府可以多分4000多億、民眾黨則是3000多億左右，水平分配兩黨的版本也不太一樣。

    「當初在立法院表決時，如果民進黨投我們版本就過了！」黃國昌批評，那時的民進黨選擇堅壁清野、不投給民眾黨版，最後國民黨版本過了；後來，總統賴清德還找人私下傳話給他說，若民眾黨團能支持財劃法的覆議，民進黨團就會接受民眾黨團的版本，自己當時聽到這個提議就回他三個字「不可能」。

