    首頁　>　政治

    中國公告在民主礁設「黃岩島」保護區 外交部轟：和平破壞者

    外交部。（資料照）

    2025/09/11 19:58

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國國務院本（9）月9日公告批准設立「『黃岩島』國家級自然保護區」，外交部今天（11日）說，中華民國擁有南海諸島無庸置疑，中國無權對我國所屬民主礁採取任何不當舉措，片面單邊舉措僅凸顯其霸權心態，是區域和平穩定的破壞者，恐將引發區域國家間爭端，無益於區域和平穩定。

    外交部今天發布新聞稿鄭重聲明，中華民國擁有南海諸島無庸置疑，中國無權對我國所屬民主礁採取任何不當舉措。針對中國國務院於9月9日公告批准設立所謂的「『黃岩島』國家級自然保護區」，藉口強化監管執法，外交部說，中國完全無權在民主礁（中方稱「黃岩島」）非法片面劃設保護區；中國政府的單邊舉措凸顯其霸權心態，是區域和平穩定的破壞者，恐將引發區域國家間的爭端，對印太和平穩定毫無助益。

    外交部重申，我國對於南海諸島領土主權及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不因中國的片面主張或行為而有所改變。中華民國願意與包括菲律賓在內等區域國家，持續透過理性對話，以及依循國際法及海洋法（包括聯合國海洋法公約）和平解決爭端，以共同維護南海的和平與穩定。

    外交部再次呼籲，我國將持續在「四點原則、五項做法」基礎上，爭取以平等地位參與多邊對話與爭端解決機制，與區域國家共同維護南海安全。

