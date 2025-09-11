性平三法上路一年！ 公務員性平件數創新高

考試院長周弘憲相當重視公務人員性平意識，保訓會加強前端預防和後端保障。（保訓會提供）

2025/09/11 18:47

〔記者林曉雲／台北報導〕前年#MeToo運動席捲全國，性平三法上路一年，保訓會審理公務人員性平保障事件件數創新高。保訓會今（11）日在考試院院會報告「近3年審理公務人員性別平等保障事件情形」，考試院長周弘憲相當重視。

保訓會主委蔡秀涓表示，配合性別平等工作法增訂權勢性騷擾類型，保訓會已在高階文官培訓及法定訓練，增設相關性別主流化之課程，提升各層級公務人員性別意識，達到強化前端預防，以利後端友善工作環境之保障。

依保訓會官網資料，本報記者統計近14年來（2010至2024年）保訓會審理決定之性別平等保障事件件數，有逐年增加的趨勢，從2010年0件開始，2019年突破二位數12件，2020年13件，2021年14件，2022年16件，2023年大幅增至33件，去年再增至41件。

性平三法新制增訂權勢性騷擾類型，強化有效打擊加害人的裁罰處置、完備友善被害人的權益保障及服務，以及建立專業可信賴的性騷擾防治制度等，其中性別平等工作法在維護性別工作權之平等，處理職場上的性騷擾事件；性別平等教育法在保障教育權，處理校園性騷擾事件；以及性騷擾防治法保障人身安全，處理校園及工作場所以外的性騷擾事件。

針對公務人員在工作場所遭遇性騷擾，得向服務機關（構）或學校提出申訴，要求啟動調查與處理，公務人員如對服務機關（構）或學校之處理結果不服，得依公務人員保障法向保訓會提出復審，保訓會說明，案件增加代表在相關法制日漸完備下，公務人員對性別意識抬頭，且積極捍衛自我權利。

蔡秀涓表示，公務人員於職場涉及性騷擾情事，依涉及對象及場域不同，分別適用「性別平等工作法」或「性別平等教育法」，行政機關知悉有性騷擾情事時，應採取立即有效的糾正及補救措施，中斷性騷擾行為持續發生的可能性，以保護被害人安全。

蔡秀涓說明，近3年審議決定之性平事件，行政機關因處理性騷擾事件常見的瑕疵，而被撤銷另為適法之處分態樣，主要有性騷擾申訴法規適用錯誤、性騷擾申訴處理委員會（調查小組）組成或決議過程不合法，及機關未善盡調查義務等，保訓會透過辦理保障業務宣導輔導活動，協助行政機關正確處理公務人員性騷擾事件。

保訓會主委蔡秀涓表示，已增設相關性別主流化課程，提升各層級公務人員性別意識。（保訓會提供）

