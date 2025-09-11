曝已和柯文哲一對一長談！黃國昌：兩年條款堅定實施

民眾黨主席黃國昌今日接受「戰鬥藍」召集人趙少康專訪。（翻攝少康上線啦節目）

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，8日以七千萬交保獲釋，現任黨魁黃國昌今受訪時透露，已與柯文哲一對一長談完了，話題包含民眾黨、台灣政局未來發展等等，柯文哲也贊同他在黨代表大會，堅持兩年條款這件事是對的。

黃國昌下午接受「戰鬥藍」召集人趙少康專訪時透露，雖然不方便跟大家說時間地點，但他已跟柯文哲主席一對一長談完了，包含對於民眾黨接下來的發展、關於台灣政局未來要採取的策略及態度，以及要做的事情，已經初步與柯文哲交換意見。

「在那天晚上，柯文哲其實是個工作狂！」黃國昌說，他與柯主席見面時，先建議柯去看醫生，柯說好之後會排，立刻就拿起紙筆，一條一條開始講。

黃國昌表示，柯主席當然也有跟他談及黨內兩年條款的議題，柯主席說，當初他在黨代表大會堅持兩年條款這件事是對的，柯文哲基本上還是傾向往這方向邁進。

另，針對2026地方選舉議題，黃國昌表示，由於黨內沒有現任優先的規定，因此黨內該有的程序走完後，若公告期間之內，沒人來挑戰現任議員的話，就趕緊宣布讓大家好好衝刺。

「兩年條款」是柯文哲在2024大選前，要求不分區立委候選人簽署承諾書，每人任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，可讓更多人進入立法院。

