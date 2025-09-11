查柯文哲涉挪用眾望資金 周榆修作證稱不知情 檢提示關鍵簡訊

台北地院合議庭今針對前民眾黨主席柯文哲、眾望基金會董事長李文宗涉背信挪用眾望基金會資金，當做13名民眾黨黨工的薪水等案情，傳喚民眾黨秘書長周榆修（圖右）作證。（記者田裕華攝）

2025/09/11 18:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，合議庭今針對前民眾黨主席柯文哲、眾望基金會董事長李文宗涉背信挪用眾望基金會資金，當做13名民眾黨黨工的薪水等案情，傳喚民眾黨秘書長周榆修作證。檢方提示柯文哲去年6月12日傳給民眾黨財務長梁秀菊的簡訊「民眾黨社會發展部的錢，可從眾望基金會支出」，周榆修證稱他沒看過，但檢方隨即指出，柯也有將一模一樣的簡訊傳給周榆修、質疑周記性不好，引發檢、辯一陣舌戰。

周榆修證稱，眾望基金會成立時，他還是台北市社會局長，卸任公職後，他和眾望董事長、執行長兼財務長李文宗簽勞動契約，受僱擔任眾望基金會的主任，「但記不清楚是誰告訴我可以去眾望」，他只是受僱，不負責財務，不知員工薪資情況，請款單、報帳都是他簽名後交給李文宗的妹妹李文娟處理（按：李文娟於眾望無職務，背信罪僅起訴柯文哲、李文宗2人）。

請繼續往下閱讀...

檢察官陳思荔提示從柯文哲手機以數位採證取得的LINE對話紀錄，柯文哲於2024年6月12日傳訊息給民眾黨財務長梁秀菊稱「民眾黨社會發展部的錢，可從眾望基金會支出」，檢方問周榆修知不知道這則訊息，周榆修答稱「我沒看過」。

陳思荔聞言再提示，根據柯的手機採證顯示，柯也有傳一模一樣的此則訊息給周榆修；柯的律師鄭深元隨即提出異議，質疑此證據是否有出現在起訴卷證中，陳思荔明確指出是在證據卷的第幾頁；律師再質疑檢方未依合議庭的要求，於開庭前至少1天指出將要提示的證據，陳思荔說「本來不想提示，沒想到周榆修的記憶力這麼不好，說出與事實不符的證言，提示簡訊是為了喚醒他的記憶」。

審判長說，證人的證詞可以事後檢視，請檢方以書狀來糾彈周的證言，而檢方提示之前確實未先告知法院與辯方，因此禁止檢方當庭提示此證據；陳思荔回稱，後續將提出補充理由書，說明檢方對周證詞的意見。此回合才告一段落。

陳思荔續問周，為何眾望基金會辦理的活動少，公益花費僅31萬多元，人事費用卻異常的高？還曾因人事費比例過高而遭北市社會局糾正。周榆修說，眾望辦過數次活動，也推出長照保險草案，有支出多筆愛心慈善物資，員工都是為了做公益才進入眾望。他2024年1月底大選過後就離開眾望基金會，專職民眾黨秘書長，他不知道眾望被糾正的事。

陳思荔提示2名前員工的偵查證詞，他們證稱，「只要有員工作證說是為了公益才進入眾望基金會，我可以說就是在『作偽證』」，員工實際都在從事柯文哲的競選活動，「柯文哲叫我做什麼，就做什麼」，工作內容與眾望無關，卻領眾望的薪水，勞健保也掛在眾望名下。對此，周榆修回稱：「我也可以說對方是作偽證啊，每個人的認知不同，我也覺得他說得不對」，未正面答覆黨、會不分的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法