為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國殲轟7、殲10逼近我醫療專機 陸委會：共機已進入「目視範圍」

    中國解放軍殲轟7、殲10戰機，日前直接逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。（資料照）

    中國解放軍殲轟7、殲10戰機，日前直接逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。（資料照）

    2025/09/11 18:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍殲轟7、殲10戰機，今年6月以無預警方式逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。陸委會日前表達強烈譴責，痛批中共對人命的漠視，國台辦昨聲稱這是民進黨在轉移島內對施政的不滿。陸委會發言人梁文傑今天駁斥，這件事確實有發生，當時中共戰機進入後送專機的「目視範圍」。

    據了解，數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，從金門飛往台灣方向，飛行途中遭遇共機直接逼近到「目視距離」位置。

    國台辦發言人陳斌華10日在新聞發布會嗆聲說，「民進黨當局」經常拿灰色地帶侵擾說事，刻意渲染中國大陸威脅，煽動反中仇中，目的是想轉移島內對於施政的不滿，這套把戲「了無新意」，台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了。

    對此，梁文傑指出，這件事確實有發生，據我方了解，有發生一次，當時中共戰機進入後送專機的目視範圍，我們很不願意看到此一狀況，因為金門後送專機是為解決金門醫療不足的措施，也是金門人的福利，如果因為這樣產生影響，對金門人來說是很大損失。

    梁文傑強調，到目前為止，我們所知就只有發生一次，所以我方希望以後不要再發生這樣的事，這件事情是確實發生過，也不是像國台辦所講的，什麼有人在轉移焦點或刻意渲染中方恐嚇等，因為確實就是發生過，我們不希望再發生。

    關於政府未來對此有無因應措施？梁文傑則說，具體細節可能要向國防部了解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播