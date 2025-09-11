中國殲轟7、殲10逼近我醫療專機 陸委會：共機已進入「目視範圍」

中國解放軍殲轟7、殲10戰機，日前直接逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。（資料照）

2025/09/11 18:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍殲轟7、殲10戰機，今年6月以無預警方式逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。陸委會日前表達強烈譴責，痛批中共對人命的漠視，國台辦昨聲稱這是民進黨在轉移島內對施政的不滿。陸委會發言人梁文傑今天駁斥，這件事確實有發生，當時中共戰機進入後送專機的「目視範圍」。

據了解，數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，從金門飛往台灣方向，飛行途中遭遇共機直接逼近到「目視距離」位置。

國台辦發言人陳斌華10日在新聞發布會嗆聲說，「民進黨當局」經常拿灰色地帶侵擾說事，刻意渲染中國大陸威脅，煽動反中仇中，目的是想轉移島內對於施政的不滿，這套把戲「了無新意」，台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了。

對此，梁文傑指出，這件事確實有發生，據我方了解，有發生一次，當時中共戰機進入後送專機的目視範圍，我們很不願意看到此一狀況，因為金門後送專機是為解決金門醫療不足的措施，也是金門人的福利，如果因為這樣產生影響，對金門人來說是很大損失。

梁文傑強調，到目前為止，我們所知就只有發生一次，所以我方希望以後不要再發生這樣的事，這件事情是確實發生過，也不是像國台辦所講的，什麼有人在轉移焦點或刻意渲染中方恐嚇等，因為確實就是發生過，我們不希望再發生。

關於政府未來對此有無因應措施？梁文傑則說，具體細節可能要向國防部了解。

