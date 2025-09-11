罕見畫面曝光！陸委會主委邱垂正進美國會 直接對眾議員報告這1事
美國眾議員莫蘭PO出邱垂正（紅圈處）赴眾議院中國問題特別委員會報告的照片。邱垂正右手邊是我國駐美代表俞大㵢。（圖翻攝自Nathaniel Moran_X平台）
〔即時新聞／綜合報導〕我國陸委會主委邱垂正6日至14日率團赴美訪問，美國共和黨籍眾議員莫蘭（Nathaniel Moran）10日在社群PO出一張罕見照片，邱垂正進入眾議院，對著跨黨派眾議員們發表中國威脅相關報告。
莫蘭10日深夜在X平台PO出一張照片，可以看到邱垂正在我國駐美代表俞大㵢的陪同下前往眾議院，在某間會議室發表報告，會議室所有人都在認真聽邱垂正講話，有些人還做筆記。
莫蘭表示，「中共正全力推動統戰工作，試圖滲透、破壞自由民主並散播假訊息。我們在美國眾議院的『中國問題特別委員會』（Select Committee on the CCP）上，直接聽取台灣陸委會主委邱垂正的報告，了解台灣如何面對這些威脅，並堅守台海的自由與民主。」
The CCP’s United Front is working overtime to undermine freedom and spread disinformation. In @committeeonccp, we heard directly from Taiwan’s Minister Chiu-Cheng Chiu on how Taiwan is standing strong against these threats and safeguarding liberty across the Strait. pic.twitter.com/x0uKsqO0ej— Congressman Nathaniel Moran （@RepNateMoran） September 10, 2025
陸委會主委邱垂正近日展開訪美行程。（資料照）
