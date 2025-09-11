〈翠玉白菜〉捷克展出國台辦嗆「謀獨」 梁文傑：北京故宮也曾到法國辦展

國立故宮博物院在捷克舉辦國寶文物展，展出國寶〈翠玉白菜〉等珍貴文物。（故宮提供）

2025/09/11 18:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國立故宮博物院在捷克舉辦國寶文物展，展出〈翠玉白菜〉等珍貴文物。中國國台辦10日痛罵，「民進黨當局」極力推進「文化台獨」、「去中國化」，卻又大肆利用中華文化瑰寶進行「謀獨」操弄。陸委會發言人梁文傑今反駁說，台北故宮到捷克展覽，北京故宮也曾經到法國其他國家展覽，「這個都是一樣，就是文化交流」。

國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉、〈清人狻猊圖〉、〈墨玉貓〉等經典文物。外交部長林佳龍也率團訪歐，代表台灣政府出席在捷克國家博物館舉行的特展活動。

國台辦發言人陳斌華指出，「民進黨當局」一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄，行徑何其諷刺，嘴臉何其醜陋。

陳斌華嗆聲，正告民進黨當局，任何玷污、毀損國寶文物的行為，都將遭到全民族的一致譴責和歷史的無情審判。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，昨天國台辦又說我們在搞什麼「文化台獨」、「去中國化」，自己曾經講過，從來沒有去中國化的問題，不管是以前的國民黨政府或現在民進黨政府，從來沒有去中國化的問題。

梁文傑指出，台灣的中華文化底蘊深厚，搞文化大革命的不是我們，而是中共。中共以前講要「破四舊」思想、文化、風俗、習慣，要破壞中華文化的是中共。

梁文傑進一步說，在台灣，大家可以看到我們去廟宇拜拜，反觀在中國大陸，廟宇是觀光景點，由文旅局在賣票收錢。舉個例子，像所謂的祖廟「湄洲媽祖廟」，在文革時幾乎全毀，後來重建起來是因為台灣信徒捐了很多錢，很多建築都是台灣信徒捐贈才蓋回來的。

梁批評，對岸一直講說，台灣在搞「去中國化」，其實這是一個謊言，對於這類無端指控，我們感到很無奈。台北故宮到捷克做展覽，北京故宮也曾經到法國其他國家展覽，「這個都是一樣的，就是文化交流」。

陸委會發言人梁文傑今天反駁說，台北故宮到捷克展覽，中國北京故宮也曾經到法國其他國家展覽，「這個都是一樣，就是文化交流」。（記者陳鈺馥攝）

