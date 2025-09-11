三叉山事件善後還差最後一步 罹難者家屬感謝總統也盼埋骨故里

三叉山事件中的機槍已由軍方送下山，目前已有組織籌備會欲將罹難者帶回故里安葬。（資料畫面，民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕總統賴清德在二戰結束80週年時提及「三叉山事件」，國防部將事故地點4挺機槍帶下山，罹難者後人感謝賴清德，「原來還是有人重視我們」，但也盼能完成最後一步，目前已成立籌備會，盼能接手後續事宜，讓埋骨山中的26位英雄能安歸故里。

籌備會說，近一個月來，多次聽聞賴清德總統在公開場合提及三叉山事件，以及那起於台灣台東關山發生的國際人道救援悲劇。總統的關心與重視，不僅是對罹難者的致敬，更是對所有家屬最溫暖的慰藉，讓我們深切感受到，這起發生在80多年前的事件，從未被遺忘。

9月8號航特部官兵成功將山區多年的美軍飛機殘骸吊掛下山，籌備會說，這項艱鉅的任務，不僅標誌著政府初步工作的圓滿告一段落，更為罹難者魂歸故里鋪平了道路。

但麻煩的是，26名罹難者中，有客家、閩南、阿美族與布農族，許多被草草埋葬，有些甚至還未能覓得埋葬處，一來是難以尋獲全數罹難英雄，二來身份辨識亦需公部門介入。

今年初由關山旅北同鄉會長許順隆和三叉山事件遺族成立的「三叉山罹難者安歸籌備會」，除了對賴總統、國防部表達感謝，也期盼能全面接手，秉持對罹難者的敬意與對家屬的責任，全力以赴、完成後續的遺骸辨識，以及安葬儀式及紀念活動等所有工作，讓罹難者能真正安息，魂歸故里。

三叉山事件是1945年二次世界大戰結束當年9月10日發生，搭載獲釋俘虜的「清算者型」美國軍機從沖繩島飛往菲律賓，因颱風偏離航道，墜毀在三叉山附近，機上25人當場罹難，後續上山援救的26名日本軍警及台東關山鎮民又因另起颱風跟著罹難。

