南科2.21兆產值沒算進來 台南「墊底」籲速修財劃法提3大建議

2025/09/11 18:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今天（11日）在「114年度地方財政會報」中，正式向財政部提出三大建議，籲請中央儘速啟動《財劃法》修法，避免不公不義的分配方式持續傷害地方權益。

市府財稅局指出，新版財劃法在藍白立委主導下強行通過，未經充分討論，不僅悖離「調劑財政盈虛、均衡區域發展」的立法宗旨，更使台南市在六都中無論獲配總額或增額皆敬陪末座。

新版制度將原本「直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）」三層級，粗暴改為「本島縣（市）、離島縣（市）、鄉（鎮、市）」三類，將直轄市與縣市混為一談，完全忽視直轄市在人口密度與經濟發展上所承擔的國家責任。此外，「營利事業營業額」與「人口」指標占比高達75％，導致資源過度集中於北部與工商發達縣市，進一步擴大城鄉差距。

市府指出，此分配方式對台南極度不公，主要有兩大問題。首先南科產值貢獻龐大卻未反映。2024年台南科學園區產值高達2.21兆元，但由於統計採企業總部稅籍所在地，多數公司設在北部，使地方貢獻無法回饋到臺南。其次，忽略產值、土地與人口結構差異。台南兼具農業大城與科學園區，需承擔龐大公共支出，但現行公式僅重人口與營業額，甚至出現部分縣市獲配超過歲出需求，恐造成浪費。

為了落實公平分配，南市府提出三大建議。「營利事業營業額」與「產值貢獻度」（例如科學園區、農林漁牧、工業等）各占50％，讓科學園區、農業與工業產值能實質反映。人口指標應考量「人口結構」，將不同年齡層與產業別人口納入比例，以符合實際公共需求。土地面積應依「管理成本」調整，將農牧、工業與生態保護用地等納入計算，合理分配資源。

市府重申，中央應正視新版財劃法的嚴重瑕疵，傾聽地方聲音並儘速檢討修正，讓台南市民的努力與貢獻獲得合理回饋。

