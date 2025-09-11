為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「一中」為前提兩岸恢復談判？陸委會：7成3台灣民眾不認同

    陸委會發言人梁文傑在例行記者會回應，陸委會長期有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。（資料照）

    2025/09/11 17:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統日前接受《自由時報》專訪時強調，兩岸談判交流不能以「台灣放棄主權、接受一中原則」為前提。中國國台辦昨天聲稱，只要回到「一個中國原則」和「九二共識」共同政治基礎上，停止台獨分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。陸委會今強調，該會長期都有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。

    《自由時報》本週一刊登多篇總統獨家專訪。賴清德提及，希望中國跟台灣談判交流應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則做為談判前提；只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣民意，相信很多事都可迎刃而解。

    對此，中國國台辦發言人陳斌華嗆聲，賴清德又在顛倒黑白、混淆是非，兜售「台獨」分裂謬論，花言巧語欺騙台灣民眾和輿論。

    陳斌華指稱，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分」，兩岸溝通協商談判當然要在「一個中國原則」基礎上進行。2008年至2016年，兩岸在體現「一個中國原則的九二共識」基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成一系列共識。

    陳斌華說，2016年民進黨上台後，拒不承認「九二共識」，兩岸溝通協商中斷。只要「民進黨當局」回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止台獨分裂活動，兩岸協商談判即可恢復，否則都是空談，都是騙人的花招。

    對此，陸委會發言人梁文傑在例行記者會回應，陸委會長期有做民調，73%民眾都不認同中共主張須承認九二共識及兩岸同屬一中，雙方才能夠開展對話協商。中共有他的堅持，我們也有我們的堅持，現在問題是雙方都有堅持，如果你說是誰的責任，也許雙方都有責任，但我們不接受任何一方把任何原則強加給對方。

    梁文傑批評，中方說我們製造障礙，我們也可以說是他們在製造障礙，因為兩岸來往非常多，去年台灣人民到中國就有270幾萬人，仍有很多事務性事情要解決；還是呼籲一個不設前提的溝通對話，來解決有關兩岸人民福祉跟權益的問題。

