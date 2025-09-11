北市府「這理由」不加碼普發現金 顏若芳諷標準不一

民進黨台北市議員顏若芳。（取自顏若方臉書）

2025/09/11 17:20

〔記者何玉華／台北報導〕行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元，順利的話，民眾最快10月下旬開始領取。台北市議會民進黨團已經提案要求市府也將超徵的稅收還財於民，普發2.1萬元，將於10月8日的定期會中討論；台北市政府副發言人葉向媛表示，地方政府稅收屬於財產稅，非普遍性、全民共同負擔的稅收，且國外普發現金的案例也都是由中央規劃。

台北市議會民進黨黨團在7月31日提案，指出北市府累計至113年度的賸餘淨計539億元，若依全市約246萬人計算，每人可分得約2萬1910元。黨團總召陳慈慧表示，台北市是首善之都，更應展現帶頭示範的決心，落實超收就發錢的還稅於民精神。因議會仍在休會期間，將於10月8日定期會會開議時討論。

葉向媛表示，市府已清楚說明中央課徵的「綜合所得稅」是全民共同負擔的稅收、具有普遍性，作為普發現金財源公平合理，與地方政府稅收多屬「財產稅」性質不同；另一方面，韓國、新加坡的普發現金案例，都是由中央政府積極規劃，而不是由地方發放。

黨團幹事長顏若芳指出，立法院已經通過帶頭普發現金，台北市長蔣萬安也支持中央還稅於民，市府更沒有理由拒絕還稅於民。不能說從中央挖錢都沒有問題，要地方比照還稅於民，就開始分「稅」的不同，不願意比照辦理。

顏若芳說，既然財劃法讓台北市多分了不少統籌分配稅款，那就一定要還稅於民，拿了更多的錢就要做更多的事，不要拿錢不做事，只會嘴巴說要中央做，地方卻不做，要有一樣的標準。

