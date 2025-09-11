歷年之最!「國際警察合作論壇」52國與會 6國臨時取消行程原因曝

內政部今天部務會報安排警政署報告「2025國際警察合作論壇執行成果」。圖為警政署副署長李文章。（記者李文馨攝）

2025/09/11 17:14

〔記者李文馨／台北報導〕「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」9月1日至3日在台北市君悅飯店舉辦。內政部表示，論壇除了爭取加入國際刑警組織，也要建立各國警察聯絡的窗口，今年共計52國2713人與會，創歷年之最，而本次共有6國、11名來自東南亞及非洲地區的國家外賓，受到外部勢力介入而臨時取消行程。

內政部今天部務會報安排警政署報告「2025國際警察合作論壇執行成果」。次長吳堂安會後在記者會上表示，國際警察合作論壇已是第7次在台灣舉辦，是一個以「台灣」為中心的跨境合作平台，今年共計52國、2713人與會，創歷年之最。

請繼續往下閱讀...

警政署副署長李文章表示，今年論壇主題聚焦在「打擊跨境犯罪」，由內政部、外交部、農業部及大陸委員會共同主辦，已於9月2日至3日以實體及視訊併行方式舉辦，邀請來自26國65名警政專家出席會議，儘管受到外部勢力介入，有6國11名外賓因政治因素臨時取消來台行程，但論壇最後仍圓滿完成。

李文章提到，這次論壇的參與者、澳洲戰略政策中心主任、前澳洲聯邦警察成員柯尼（John Coyne）在參與論壇後，9月5日在相關期刊上為台灣發聲，強調如果台灣沒辦法加入國際刑警組織，將會削弱整個世界在警察共同打擊跨境犯罪方面的能量。他說，論壇重點除了爭取加入國際刑警組織，也要建立各國警察聯絡的窗口。

媒體詢問，哪些國家受到境外勢力干擾而取消來台？李文章回應，6國主要在東南亞及非洲地區，為避免造成當地困擾就不公布國家，其中部分是因為國內政治因素，另一部分是境外勢力的介入，這樣的干擾不是只有國際警察合作會議，雖然每年都有這樣的狀況，但警政署不會氣餒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法